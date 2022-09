Palasyo abangers! BBM ihihirit si Veloso kay Widodo

Maaring banggitin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang drug case ni Mary Jane Veloso kay Indonesian President Joko Widodo, ayon sa Malacañang kahapon.

Si Veloso ay 36-anyos, OFW, na nasa death row sa Indonesia matapos maaresto noong 2010 sa Yogyakarta airport sa drug trafficking.

“We can’t say officially. It’s always an issue. Perhaps it will be broached by both parties, by one or both countries. We’ll have to see,” ani Press Secretary Trixie Cruz-Angeles sa press briefing.

Nasa Jakarta si Marcos para sa kanyang unang trip abroad bilang pangulo ng bansa.

“Since it’s a pending issue, it may be inescapable. We will announce if it is taken up,” dagdag ni Sec. Angeles.

Si Veloso ay dapat na nakatakdang i-firing squad noong 2015 subalit napagkalooban ito ng temporary reprieve upang makapag-testify laban sa kanya umanong human trafficker.

Nauna rito ay hinimok ng Gabriela si Pangulong Marcos na unahin ang kaso ni Veloso sa kanyang state visit sa Indonesia at sikaping mailigtas siya sa death row at agad na maibalik nang ligtas sa ating bansa.

Nanindigan ang grupo ng kababaihan na dapat iprayoridad ni Pangulong Marcos na mabigyan ng hustisya ang maraming taong pagkakakulong ni Veloso na biktima ng human trafficking. (Prince Golez/Dolly Cabreza)