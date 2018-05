Palakasin ang kabuhayan sa DRT, Bulacan

Noong nag-celeb­rate ang Angat Buhay ng una nitong anibersaryo noong Oktubre, inilunsad din namin ang Angat Kabuhayan.

Dito, nag-pledge si VP Leni Robredo at ang Office of the Vice President (OVP) sa pamamagitan ng Angat Buhay prog­ram na tututok sa problemang pangkabuhayan ng ating kababayan.

Ibig sabihin, patuloy naming nililibot ang pinakamaliliit, pinakamalalayo, at pinakamahihirap na mga komunidad para alamin kung paano matutugunan ang problema ng kawalan ng trabaho at kabuhayan.

Nitong nakaraang linggo, iba’t ibang mga team ang nagpunta sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas tulad ng Cebu, Eastern Samar, Min­doro, at Bulacan para alamin ang problema ng mga komunidad, at magdala ng konting tulong at pag-asa sa ating kababayan.

Sa Brgy. Kalawakan sa Dona Remedios Trinidad (DRT), Bulacan, dala-dala ng Angat Buhay at partner nito ang sagot problema nang ‘di sapat na kita para sa mag-anak.

Ilang buwan na ang nakalipas nang una na­ming makausap si nanay Jorina Bote, 26-anyos, may isang anak. Trabahador sa isang babuyan sa Tarlac ang kanyang asawa, at umuuwi sa Bulacan tuwing isa’t kalahating buwan.

Para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay, natutunan ni nanay Jorina gumawa at magtinda ng cassava chip. Pero matagal ang proseso mula pag-ani o pagbili ng kamoteng kahoy hanggang sa pag-package na mano-mano nilang ginagawa.

Sabi niya noon, “Gusto ko po sana madagdagan iyong mga gamit ko tapos makasama ko ang mga kapatid kong gumawa para kahit papaano po may extra na pagkukunan po kami. Para dito po sa amin, ang hirap kasi ng buhay. Para panggastos lang sana, talaga pong kinakapos. Pero kung pagtutulu­ngan po ng nagtatrabaho na asawa namin, tapos kami din may extra, makakaluwag-luwag din kahit papaano.”

Sa pamamagitan ng Angat Buhay ni VP Leni, nakapagdala na tayo ng mga gamit para sa mumunting kabuhayan ni nanay Jorina. Ang dating buong araw niyang paggawa ng cassava chip, mahahati na sa kalahating araw ng trabaho.

“Malaking tulong po kasi unang-una po ang trabaho ko mas mapapabilis po ng mga dagdag na gamit,” kuwento niya. “Tapos sa hanapbuhay po, nakakaano po na mas marami akong magagawa, mas makakatulong po ako halimbawa sa kita ng asawa ko. Mas makakadagdag po. Halimbawa po sa gastos namin, makakadagdag ako sa kita. Magsasama po ang kita namin, makaka-less po ng gastos.”

Sa pagbabang iyon sa DRT, kasama rin ang Angat Buhay partner na Pilipinas Shell Foundation (PSFI) para makipag-usap sa mga benepisyaryo ng isa pang livelihood project na tinitingnan para sa Brgy. Kalawakan.

Dati nang pinulong ang mga miyembro ng komunidad para malaman kung ano ang panga­ngailangan nila pagdating sa kabuhayan. Maraming nagtatanim ng cassava o kamoteng kahoy, kaya iba’t ibang training ang naisip para rito.

Sa tulong ng PSFI, magkakaroon ng Integ­rated Farming Biosystems Training sa mga susunod na buwan para sa mga miyembro ng DRT CROP Agricultural Cooperative, at mga farmer mula sa karatig sitio.

Kahit maraming labang hinaharap si VP Leni, hindi siya tumitigil sa pagtulong sa mga nasa laylayan. Buo ang kanyang loob na patuloy na magsilbi bilang Bise Presidente sa pamamagitan ng kanyang programang Angat Buhay.