Palaging OT dahil work from home makatarungan ba?

Magandang araw, Mga Kakampi!

Ngayong pandemya, maraming kompanya ang nagpatupad ng work from home para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado.

Pero napakalaking hamon ang ganitong setup. Maraming distractions, kailangang may lugar para magtrabaho at dapat may maayos na koneksiyon sa internet, at marami pang iba.

Isa pang problema sa ganitong setup ay hindi malinaw ang work arrangements. Ito ang problemang inilapit sa atin ni Paul ng Pasay sa ating Free Legal Helpdesk: Naririto ang kanyang tanong:

Hi Atty Chel. May law po ba to protect work from home setup. Pahirapan mag approve ng overtime pay at kahit lunchtime na unpaid ginagamit na to work sa sobrang dami ng workload.

Salamat sa iyong tanong Paul. Protektado pa rin po ng Labor Code ang isang regular employee, kahit nasa work from home.

Ayon sa DOLE Labor Advisory No. 17-2020, na may kaugnayan sa DOLE Department Order No. 202-19, kailangang ang mga terms at conditions sa work from home o telecommuting ay hindi dapat mas mababa sa minimum labor standards na itinatakda ng batas.

Kabilang dito ang oras na dapat bayaran, minimum na bilang ng oras ng trabaho, overtime, araw ng pahinga, at pagkakaroon ng leave benefits, social welfare benefits at security of tenure.

Ibig sabihin nito, may karapatan pa rin po ayo sa overtime pay batay sa Labor Code. Nakasaad sa Article 87 ng Labor Code na maaaring magtrabaho ang isang empleyado ng mahigit walong oras sa isang araw basta’t babayaran siya ng overtime. Kapag pinagtrabaho ka sa araw ng iyong pahinga o di kaya’y holiday, mayroon din itong karampatang bayad.

Kabilang sa hours worked ang oras kung saan required ang isang empleyado na mag-duty o mag-report sa itinakdang lugar ng trabaho. Ito rin ang oras kung saan pinapayagang magtrabaho ang empleyado. Bukod dito, may karapatan rin po kayo sa angkop na rest periods at meal periods, sa ilalim ng Article 84 ng Labor Code.

Ang maiikling panahon ng pahinga habang nasa working hours ay binibilang na hours worked. Sa ilalim ng Article 85 ng Labor Code, katungkulan ng mga employer na bigyan ang mga empleyado ng hindi bababa sa 60 minutong off para sa kanilang regular na pagkain.

Maliban dito, payo ko rin sa iyo Paul, mas mabuting linawin mo ang work arrangements sa iyong employer upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga kondisyon.

Sa pamamagitan nito, mapagtutuunan mo nang husto ang iyong trabaho nang walang ibang iniisip.

-ooo-

Mga Kakampi, kung may gusto kayong malaman tungkol sa batas, bukas po ang FREE LEGAL HELPDESK para sa inyo. Pumunta lang sa facebook.com/cheldiokno at i-click ang “Send Message”. Dahil parating handang tumulong ANG ABUGADO NG MGA DEHADO!