Palaban sa GMA, TV5: Gusto naming mag-number one – ALLTV

“Hindi namin kailangan mamirata!” ang deklarasyon ni Ms. Maribeth Tolentino, ang president ng Advance Media Broadcasting System/ALLTV.

Usap-usapan na nga kasi na maraming artista ang gustong lumipat sa kanila, dahil sa malaking talent fee raw na inaalok nila?

“Marami naman ang nagpaparamdam. Maraming bagong artista. Mga papasikat pa lang na puwede naming makuha. Hindi kami mamimirata. Baka magalit naman sa amin ang mga kasamahan sa industriya,” sabi pa rin ni Ms. Maribeth.

Sa ngayon, bukod kina Willie Revillame, Toni Gonzaga, Mariel Rodriguez Padilla, Ka Tunying, Ciara Sotto, si Randy Santiago pa lang talaga ang sigurado na may show sa kanila. Si Randy nga ang host ng JamTV every Sunday, 4:00pm.

Pero, buo na ba ang programming nila?

“Hindi pa siya puno. Ang primetime lang ang puno. Pero, meron din kaming mga nabiling canned materials from other network. Unti-unti binubuo namin.

“We’re hoping na by the time na mag-launch talaga kami, puno na `yon.

“Marami kaming collaboration. ‘Yung sa CNN, and then, `yung sa ABS-CBN na pinalalabas na nga ngayon na teleserye. Hindi namin kinu-close ang doors sa other partners. Kahit sino puwedeng magbigay sa amin,” sabi ni Miss Maribeth.

Nilinaw nga ni Miss Maribeth na walang masamang tinapay sa kanila ng Kapamilya channel.

“Hindi naman kami ang kumuha sa kanila ng frequency. Binigay naman sa amin ‘yon ng NTC.

“Bakit naman kami magkakaroon ng ano sa isa’t isa? Business naman ito.

“They are selling contents. We are buying naman their contents. Wala na `yung kanila ang frequency noon. Ang public lang siguro mahilig sa drama. Mga Marites!”

Pero, ang sigurado raw, all out si former Senator Manny Villar sa ALLTV.

“Suportado kami ni Sir kung paano pa mapaganda ang programa, istasyon.”

So, magiging agresibo sila para makahatak ng manonood, magkaroon ng mataas na rating, na puwedeng ipantapat, o lampasan ang GMA-7, na namamayagpag ngayon?

“Sa negosyo lagi kaming may objective, o target. Of course gusto rin naming mag-number one eventually. Pero hindi ‘yan overnight. Hindi ‘yan mabilis gawin. Paunti-unti.

“How aggressive? Gusto naming makalapit sa GMA, para maganda ang negosyo. Hindi ka naman papasok sa isang negosyo kung nandun ka lang sa baba.

“So, eventually, lalapit kami (sa rating). Puwede ring pumantay! O puwede ring lumampas, di ba? Ang aming boss, lagi naman na number one ang alam na number.

“Pero, hindi `yon biglaan. Unti-unti ‘yon. Tulungan niyo rin kami,” pahayag na lang ni Ms. Maribeth.

May pasabog nga raw silang Korean drama na bagong-bago pa lang, na dapat abangan at siguradong matututukan!

At siyempre, ang show raw ni Toni, na kakaiba talaga, na magsisimula sa October 1, na malayong-malayo raw sa Toni Talks na YouTube channel.

Siyanga pala, ang studio raw nila ay sa EDSA (Starmall), na ginagawa na ngayon. Ready na raw ‘yon sa unang quarter ng 2023.

At kung ang Dos ay Kapamilya, ang Siyete ay Kapuso, ang Singko ay Kapatid, sila raw ay simpleng ‘ALLTV’ lang.