PAL tigil muna sa international flight

SINUSPINDE na ng Philippine Airlines ang kanilang mga international flight simula Marso 26 hanggang Abril 14, 2020.

Matatandaang tinigil ng PAL ang kanilang domestic flight noong Marso 17, 2020 kasunod ng pinatupad na enhance community quarantine sa Luzon kung saan pinagbawal ang public mass transportation upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus.

Pinatigil nila ang mga international flight dahil sa dami ng bansang nagpapatupad ng travel restriction, pagbagsak ng bilang ng pasahero at sa problemang kinakaharap ng kanilang staff sa Manila airport hub bunsod ng pinaiiral na lockdown.

“Accordingly, our last flight to depart from Manila will be PR 104 bound for San Francisco at 10:10 PM on March 25. Several flights will continue to arrive in Manila on March 26 from Los Angeles, Tokyo Narita and Jakarta, and on March 27 from New York JFK, San Francisco and Los Angeles.,” ayon sa statement ng PAL.

Plano nilang bumalik ng operasyon sa Abril 15 kung bubuti na ang global health condition at kung papayagan na Philippine at international authorities.