PAL stewardess todas sa party, rape sinisilip ng PNP

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad kung biktima ng rape ang 23-anyos na flight stewardess ng Philippine Airlines (PAL) na nakitang patay sa bath tub ng isang hotel sa Makati City matapos ang New Year’s party kasama ng kanyang mga kaibigan.

Sa ulat ng pulisya kahapon, kinilala ang biktima na si Christine Angelica Dacera at residente ng Brgy. San Isidro, General Santos City, South Cotabato.

Ayon kay Makati City Police Station chief, P/Col.Harold P. Depositar, hinihintay pa nila ang pinal na resulta sa pagsusuri kay Dacera para makumpirma kung hinalay ito, at dahilan ng pagkamatay nito.

Aniya, lumitaw sa cursory examination sa biktima na may mga pasa ito sa hita at tuhod kaya hinihintay pa nila ang opisyal na resulta sa medico legal.

Matutukoy din aniya nila sa toxicology result ng biktima kung may alcohol o droga sa dugo nito dahil ang hawak pa lang nila na cause of death ay aneurysm na secondary lang umanong cause of death.

Enero 1 alas-singko ng hapon nang ipaalam ng Makati Medical Center sa pulisya ang insidente.

Sa imbestigasyon, kasama ng biktima ang mga kapwa niya cabin crew at kaibigang sina Rommel Galida, Gregorio Angelo Rafael De Guzman at John Dela Serna nang magcheck-in sa Room 2209 ng City Garden Grand Hotel sa alas-12:30 ng madaling-araw noong Enero 1.

Alas-10:00 umano ng umaga nang makita ni Galida sa bath tub ang biktima at nangingitim na ang labi.

Tinawag umano niya sina De Guzman at Dela Serna na agad humingi ng tulong sa mga staff ng hotel.

Dinala ang biktima sa klinika ng hotel at binigyan ng cardio pulmonary resuscitation (PCR) pero wala na umano itong pulso kaya itinakbo na nila sa ospital.

Sinabi ni Depositar na bukod sa grupo ng biktima ay may mga dumating pang ibang tao sa nasabing kasiyahan at hindi bababa sa 10 ang kasama ng grupo ng biktima kaya nagdagdag pa sila ng isang kuwarto bukod sa inisyal na Room 2209.

“Matutukoy din natin kung saan talaga nangyari ang krimen kasi bandang alas-sais ng umaga ay nakita sa CCTV ng hotel na binubuhat sila ng mga lalaki papasok sa Room 2209,” ani Depositar. (Mia Billones)