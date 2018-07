PAL-Lucio Tan walang lusot

MALAKI ang pagkakautang ng Philippine Airlines (PAL) sa Tou­rism Infrastructure and Enterprise Zone Autho­rity (TIEZA) para sa unpaid travel tax na aabot sa P78 milyon.

Nakasaad ito sa 2017 annual audit report ng TIEZA. Pero binigyang-diin ng COA na binanggit na rin nila ito sa audit report noong 2016 kung kaya lumalabas na may dalawang taon nang hindi binabayaran ng airline company na pag-aari ng bilyonaryong negos­yante na si Lucio Tan ang obligasyon nito sa TIEZA.

Batay sa COA report, nasa P92.154 milyon ang kabuuang halaga ng travel tax ang hindi pa nakokolekta ng TIEZA mula sa mga airline company.

Lumalabas na ang PAL ang may pinakamalaking pagkakautang sa travel tax na aabot sa P78 milyon at hindi pa rin ito binabayaran hanggang sa kasalukuyan.

“The bulk of the said assessments amoun­ting to P78.005 milyon or 84.65 percent of the P92.154 million outstanding is due from Philippine Airlines (PAL) and P14.149 million or 15.35 percent from other operating airlines,” paliwanag ng COA.

Ang natitirang P0.624 milyon ay mula naman sa iba pang kompanya na nagsara na ng operasyon.

Dahil dito, inirekomenda na rin ng COA sa Legal Department ng TIEZA na patawan ng kaukulang legal action ang mga airline company na pasaway sa pagbabayad ng travel tax, sa pangunguna ng PAL.

Pinuna rin ng COA ang mahinang ‘internal control measures’ ng TIEZA para matiyak na nagre-remit ng tamang buwis ang mga kom­panya ng eroplano mula sa travel tax na kinolekta mula sa kanilang mga pasahero.

Pangunahing dahilan na binanggit ng COA kung kaya hindi matiyak kung nagbibigay talaga ng tamang remittance para mga kinolektang travel tax ay ang ‘inaccessible airline records’.