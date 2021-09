PAL-Lucio Tan tambak utang, pasaklolo sa Pasay court

Dumulog na ang Philippine Airlines (PAL) ng bilyonaryong si Lucio Tan sa korte sa Pasay City para maobliga ang mga bangko at iba pang pinagkakautangan nito sa bansa na respetuhin ang magiging resulta ng desisyon ng hukuman sa Estados Unidos kaugnay sa inihain nilang Chapter 11 bankruptcy.

Ayaw mangyari ng PAL na paghati-hatian ang mga ari-arian ng kompanya ng mga pinagkakautangan nito kaya nagpasaklolo sa Pasay court.

Ayon sa PAL Holdings Inc. kahapon, naghain ito ng petisyon sa korte sa Pasay City para kilalanin sa bansa ang magiging desisyon sa Estados Unidos at kasama ito sa plano nang inamin nitong bangkarote na ang kompanya.

“In accordance with the over-all plan in regard to the filing of the Chapter 11 petition before the US Court of New York, we confirm that a petition has been filed by Philippine Airlines Inc. before a Pasay City court for the principal purpose of ensuring that the local courts will recognize formally the Chapter 11 process and the corresponding decisions the New York court may grant or award,” sabi ni PAL Holdings Inc. corporate secretary Ma. Cecilia Pesayco.

Noong katapusan ng Hunyo 2021, nasa P300.9 bilyon ang utang at iba pang obligasyon o bayarin ng PAL Holdings samantalang ang halaga ng mga ari-arian nito ay nasa P214.8 bilyon lamang.

Nakapagtala ang PAL Holdings ng lugi na P73 bilyon noong 2020 dahil limitado ang biyahe sa buong mundo sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nagtala ng P16.6 bilyong lugi ang kompanya. (Eileen Mencias)