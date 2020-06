PAL –Lucio Tan switik sa rebooking

Sinaid na ng Philippine Airlines (PAL) ni Lucio Tan ang pasensiya ng marami nitong pasahero sa maya’t mayang pagkakansela ng mga flights nito na pinagkakakitaan pa umano sa rebooking.

Tweet ni Tac-6@remnantofthee nung May 30, “They resumed flights to Caticlan but hotels and resorts there are still closed. So why did @flyPAL do it? So they can have the reason to charge for rebooking fees? I understand that they took a bad hit. But for real? Gotta make money whatever it takes?”

Puna ni Mel Sabino sa Facebook noong May 27, medyo nakaloloko at nakalilito ang hirit ng PAL na libre ang rebooking dahil pagbabayarin pa rin nito ang pasahero ng fare difference.

Ayon kay Sabino, hindi totoo ang sinasabi na PAL na libre ang unang rebooking sa flight kung natatakot pa ang pasaherong bumiyahe.

“It seems too good to be true. It is. The rebooking fees are free but you still pay the fare difference. So, really, not free. And even if you’re apprehensive, you go,” sabi ni Sabino. Reklamo pa niya, nakansela ang kanyang flight pero pinayagan lang siyang magrebook ng flight na 30 araw pa pagkatapos na orihinal na flight niyang kinansela.

Tweet pa ni LJ Flores sa @flyPal nung May 29, “What happened to @flyPAL??? Charging stranded passenger for a rebooking flight? Wow.”

Ang masama pa, aabutin pa ng siyam-siyam ang mga pasahero bago sila makarebook.

Tweet ni alton @alton17948881 nung May 22, isang linggo na siyang nagpaparebook at hindi pa sila sinasagot ng PAL.

Ang reklamo naman ng isa, ayaw silang i-refund para sa kinaselang flight nila.

“@flyPAL my flight was also cancelled. I contacted my travel agency and they said that you only provided 2 option which is rebooking and travel vouncer. No refund. Why is that,” tanong ni @Hadie06 nung May 20.

Si @AnnU90446465 naman, tila pinagkakitaan talaga ng PAL. Nagparebook siya sa PAL HUB pero dalawang ticket ang siningil sa kanya. Tweet niya nung May 20, “YOU cancelled my flight! Then when I rebooked my flights you only CONFIRMED 1 ticket??!!!” Mahigit din isang linggo na siya nagrequest sa PAL dahil ang unang request niya ay nung May 11 pa. (Eileen Mencias)