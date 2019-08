PAL-Lucio Tan supalpal sa ₱9M tax refund

IBINASURA ng second division ng Court of Tax Appeals ang hinihinging excise tax refund ng Philippine Airlines (PAL) ni Lucio Tan na umaabot sa P8.98 milyon na binayaran nito under protest noong August 11, 2014 para sa mga sigarilyo at alak na iniangkat nito matapos itaas ng pamahalaan ang excise tax sa alcohol at tobacco noong 2005 sa ilalim ng Republic Act No. 9334.

Sa paniniwala ng PAL, hindi dapat pinapatawan ng excise tax ang mga sigarilyo at alak dahil napunta ito sa commissary at catering nito para sa international flights. Unang humingi ng refund ang PAL sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ngunit hindi ito ibinigay ng BIR dahil kulang ito sa dokumento at hindi nito napatunayan na nagkamali ito sa pagbayad ng naturang excise tax.

Sabi pa ng BIR, huli na rin nang humingi ng refund ang PAL. Maaring humingi ng refund ang taxpayer sa loob ng dalawang taon matapos bayaran ang buwis. Ayon sa BIR, August 22, 2016 na nag apply ang PAL para sa refund samantalang dapat nag-apply ito ng refund bago mag-August 11, 2016.

Ayon sa desisyong isinulat ni Associate Justice Cielito Mindaro-Grulla, walang ebidensiya ang PAL na nagpapatunay na ang mga sigarilyo at alak ay ginamit sa international flights nito. Kailangang patunayan ng PAL na tanging ang commissary at cate­ring supplies lamang ang gumamit nito at hindi sapat na ebidensiya na inangkat ang mga ito.

“There is no iota of evidence that said imported tobacco and alcohol articles were exclusively used for petitioner’s transport and non-transport operations. Neither is there evidence that said alcohol and tobacco supplies has been part of the inventory of its commissary and catering supplies,” dagdag ni Mindaro-Grulla. (Eileen Mencias)