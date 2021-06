PAL-Lucio Tan lumobo lugi sa P73B

Pumalo sa P73 bilyon ang nalugi sa Philippine Airlines (PAL) Holdings Inc. ni Lucio Tan noong 2020 at mas malaki na ang bayarin nito kaysa sa hawak nitong mga pag-aari, ayon sa certified public accountant na si Catherine E. Lopez, partner ng Sycip Gorres Velayo & Co. na nagsuri sa libro nito.

Sabi ni Lopez, mas malaki na ng P164 bilyon ang bayarin o current liabilities ng PAL Holdings kaysa sa current assets nito noong katapusan ng Disyembre 2020.

Base sa PAL Holdings, aabot sa P32.57 bilyon ang secured loans nito at may P152 bilyon itong lease liabilities o mga bayarin para sa upa ng mga eroplano at lupa.

Aminado ang PAL Holdings na hirap na itong makahanap ng magpapautang sa kompanya at nakikipag-usap na ito sa mga bangko nito at mga suppliers para ma-restructure ang utang.

“Due to the difficulty in sourcing additional financing, the group is embarking on a financial restructuring plan to ensure the Group’s business continuity,” ayon sa PAL Holdings.

Paliwanag pa ng PAL Holdings, kumuha na ito ng mga financial advisors at legal counsels para matulungan sa financial restructuring at kasama sa pinag-uusapan ang dumulog sa korte sa ibang bansa para doon ihain ang rehabilitation plan na nasang-ayunan na ng mga apektado.

Sabi ng PAL Holdings, hindi nito masasabi ang kahihinatnan ng mga usapan sa bangko at suppliers at hindi rin nito masasabi kung malalampasan ng kompanya ang mga suliranin nito ngayon. (Eileen Mencias)