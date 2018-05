PAL kinastigo ng foreigner na inareglo ng P2K sa bagahe

INISNAB ng isang foreigner ang alok ng Philippine Airlines (PAL) na P2,000 danyos para sa kanyang mga bagahe na nahuli ng isang araw ang pagdating.

Sabi ni Dave Allen, para makubra niya ang alok na P2,000 ng PAL, kailangan niyang pumirma ng full waiver at release na tila kulang pa sa mga nagastos niya dahil nahuli ang kanyang gamit.

Manila-Cebu-Camiguin ang flight ni Allen na bumiyahe para kumuha ng mga video at picture sa ginagawa niyang photo-tourism promotion trip.

Hindi nailagay ng PAL ang kanyang gamit sa biyaheng Camiguin kaya naghintay pa siya ng 24-oras bago nakuha ang mga bagahe.

“Your repeated gross incompetence meant I had to go buy clothes and toiletries at my expense, and worse, I had 25% less time to shoot content to promote the island as a destination to international tourists,” sabi ni Allen.

Reklamo pa ni Allen, kinikikilan pa siya ng $150 ng PAL dahil ginigiit ng airline na oversized ang kanyang film gear hard case na 28 beses na niyang biniyahe sa Pilipinas nang walang aberya.

Tinanong ng Abante ang spokesman ng PAL ang tungkol sa nahuling bagahe ni Allen at ng nawawalang maleta ng OFW pero wala pa rin itong sagot.