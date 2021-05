PAL isinoli ilang eroplano

Nagsoli na ang Philippine Airlines (PAL) ng ilang eroplano nito at nakipag-usap sa mga inupahan ng eroplano para sa palugit para patuloy pa itong makabiyahe at umaasa si PAL president Gilbert Sta. Maria na malalagpasan ng flag carrier ang pinagdaraanan nito ngayon.

“We believe we can make it through this,” sabi ni Sta. Maria sa panayam kay Rico Hizon ng CNN Philippines.

Aniya, nakararaos pa naman ang PAL sa ngayon at hirap man, pananalig ang umiiral ngayon sa kompanya.

Nasa gitna ngayon ng restructuring ang PAL at nagbawas ito ng gastos.

Ani Sta. Maria, nakatutok ngayon ang PAL sa pagiging cargo airline at may mga cargo flight na ito at bumibiyahe na rin ito sa mga bagong lugar na hindi nito pinupuntahan noon.

Nang nag-umpisa ang pandemya at walang biyahe ang mga airline, tumulong ang PAL sa repatriation ng mga overseas Filipino workers sa Diamond Pincess. Bukod sa repatriation, nagdadala rin ang PAL ng mga bakuna at PPE sa bansa mula China, Russia at iba pang mga lugar. (Eileen Mencias)