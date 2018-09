PAL, CebuPac nagpabaya sa mga pasahero – Grace Poe

NAGKULANG sa aksyon ang Philippine Airlines (PAL) at Cebu Pacific (CebuPac) sa pag-asikaso sa kanilang pasahero sa panahong nagkakagulo na sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) matapos sumadsad sa runway ang eroplano ng Xiamen Airlines noong Agosto 16.

Ayon kay Senador Grace Poe, chair ng Senate Committee on Public Services, tungkulin ng mga airline company na panga­lagaan ang kapakanan ng kanilang pasahero, pero noong nagkaroon ng krisis sa NAIA, nagkulang ang dalawang airline sa pagtulong sa kanilang kustomer.

“Totoo po, alam mo mabuti nga na itong PAL at Cebu Pacific, kahit papaano ay nagbi­gay pero hindi pa rin sapat. Marami talagang kakulangan. At saka ang daming naghintay talaga do’n,” saad ni Poe.

Sa naunang hearing ng kumite hinggil sa insidente, inamin ng ipi­nadalang kinatawan ng PAL at CebuPac na bagama’t nakapagbigay sila ng pagkain sa mga apektadong pasahero ay hindi lahat nabiyayaan dahil sa maling sistema.

Ilang apektadong pasahero naman ng a­berya ang lumutang sa hearing at isinumbong ang mga hindi nila kaaya-ayang karanasan sa kanilang mga airline companies at sa airport authorities.

“Nakakabahala na kulang sa pagkain at upuan. Mahina ang sound system at hindi alam ng mga pasahero kung matutuloy flight. Nahirapan din sila sa paghahanap ng accommodation at kahit ang mainit na tubig sa kape at noodles ay pinagkakakitaan pa,” puna ni Poe.

Sinabi ni Poe na kailangan ding rebyuhin ng airport authorities at airline companies ang kanilang protocol lalo na ang pagbuo ng crisis management team na kasama ang mga airline companies.

Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng Civil Aviation Autho­rity of the Philippines (CAAP) kung pilot error o dahil sa masamang panahon ang dahilan ng pagsadsad ng eroplano.

Hindi rin sang-a­yon si Poe sa ipinataw na mul­tang P72 milyon sa Xiamen Airlines dahil tinatayang limang bil­yong bil­yon ang nalugi dahil sa mga kanselasyon ng flight.

Ang PAL ay pag-aari ng bilyonaryong negos­yanteng si Lucio Tan, habang ang CebuPac ay pag-aari ng pamilya Gokongwei.