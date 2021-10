Pako, tornilyo nilantakan ng dating lasenggo

Mahigit isang kilo ng pako at tornilyo ang natanggal sa sikmura ng isang lalaki, na nagsimulang kumain ng mga metal na bagay nang tumigil siya sa pag-inom ng alak.

Ayon sa report ng Times News Network, na-confine sa isang ospital sa Klaipeda port city sa Lithuania ang pasyenteng hindi na pinangalanan dahil sa matinding sakit ng tiyan.

Bumulaga sa X-ray sa kanyang tiyan ang mga piraso ng metal – ilan ay may sukat na hanggang 10 centimeter.

“During the three-hour operation with X-ray control, all foreign bodies, even the smallest ones, in the patient’s stomach were removed,” lahad ng surgeon ng Klaipeda Hospital na si Dr. Sarunas Dailidenas.

Sabi ng doktor, nagsimulang lumunok ng mga metal na bagay ang lalaki noong nakaraang buwan matapos niyang magdesisyong lumayo sa alak.

Stable na umano ang kondisyon ng lalaki matapos maoperahan. (IS)