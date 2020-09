Pakiusap sa gobyerno: Senior Citizen payagang magtrabaho — Eddie

Alam mo, Dondon (my dear editor), na-touch naman ako kay Eddie Gutierrez nang magkatsikahan kami noong Saturday sa White Plains house nila.

Na-missed daw kasi nila ako dahil almost seven months na since the last time na nagkita kami dahil nga sa COVID-19 pandemic.

Hindi ko na nga pinalampas ang pagkakataon na ‘yon na mainterbyu si Tito Eddie para sa “Anything Goes” show ko sa Abante News Online Facebook page na ipapalabas mamayang 2:00PM.

Naikuwento ng veteran Sampaguita Pictures actor na nami-miss na niya ang pagtatrabaho.

More than 60 years na raw siya bilang artista at ang hiling nga niya ay mapayagan pa rin ang mga senior citizen na katulad niya na makapagtrabaho.

Dahil nga sa pandemic, binabawalang lumabas ng lugar nila ang mga senior citizen.

Bago nagdeklara ng lockdown, kasama si Tito Eddie sa cast ng ABS-CBN teleserye nina Liza Soberano at Enrique Gil, ang “Make It With You” at sobra raw niyang nami-miss ang kanyang co-stars doon.

Hindi lang sa LizQuen naging malapit si Tito Eddie dahil sobra raw silang naging close ng lahat ng cast ng nasabing teleserye.

Pati staff and crew raw ay missed na ni Tito Eddie.

Noong una, napabalitang magre-resume ang taping nila, pero dahil senior citizen nga si Tito Eddie, tanggal na siya sa cast, pero kinansela na nga ang nasabing teleserye.

Sa episode mamaya ng “Anything Goes” ay mapapanood ang pakiusap ni Tito Eddie sa ating gobyerno na sana ay mapayagan silang mga senior citizen na makapagtrabaho pa rin kahit nga may pandemic.

Oo nga pala, Dondon, ‘katuwa rin na very fit pa rin si Tito Eddie kahit naka-lockdown lang siya sa bahay dahil halos araw-araw pala siyang nagsu-swimming.

Nag-e-exercise rin daw siya para mapanatiling malakas ang kanyang immune system, puwera pa ang maraming vitamins na tine-take niya.

Naaliw nga pala ako sa sinabi ni Tito Eddie na parang natuwa ang misis niyang si Annabelle Rama sa lockdown dahil araw-araw silang naka-lockdown na magkasama, huh!

Sa tsikahan ding ‘yun ay naikuwento ni Tito Eddie na unang in-offer kay Tita Annabelle ang “Make It With You” at dapat ay sila ang magkapareha talaga, pero ayaw nga ni Bisaya na mag-memorize ng lines at classic na ‘yung dialogue niya na, “Hindi ako marunong umarte!” kaya tumanggi ito.

Anyway, kasama rin sa episode mamaya ng “Anything Goes” si Bisaya, pati ang mga apo niyang sina Zion, Ariz, Ezra, pati si Sarah Lahbati.

***

Joed sobrang landi kay Romnick

Speaking of “Anything Goes” online show, naloka ako kay Joed Serrano noong mag-guest sila ng kapwa niya former “That’s Entertainment” member na si Harlene Bautista last Monday, huh!

Ang landi-landi kasi ni Joed.

‘Kakaloka ‘yung revelation niya na kahit si Harlene ang isa sa ini-love team sa kanya noon ng Seiko Films ay si Romnick Bautista raw ang type niya. Type na type raw niya ang malaking legs ni Romnick, huh!

Legs lang daw ni Romnick ang nakita niya noon kahit na nagkakasama sila sa dressing room at hindi pa nga siya buking na bading!

May iba pang mga kuwento si Joed na nakakawindang, lalo na sa magbibida sa pelikulang ipo-produce niya, ang “Anak Ng Macho Dancer” na si Direk Joel Lamangan ang mamamahala.

May “ipinakita” at “ipinahawak” daw sa kanya ang lalaking magbibida doon. ‘Kaloka!

Tungkol nga pala sa “Zoom-mustahan” reunion ng “That’s Entertainment” ang main topic namin sa interbyuhan ‘yon.

Magaganap ang reunion ng former “That’s Entertainment” members on October 3 at tatlong parts daw ‘yon na magsisimula ng 6:30PM sa official Facebook page ng sikat na youth-oriented show noong 1986 hanggang 1996.

May performances din daw na magaganap at parang mauulit ‘yung tapatan ng Monday to Friday groups tuwing Saturday edition nila.

Aba, ang bongga!

Siyempre pa, tribute na rin nila ang reunion na ‘yon sa tatay-tatayan nilang si master showman German Moreno.

Birthday kasi ni Kuya Germs on October 4!

Naku, Dondon, nakaka-miss talaga si Kuya Germs! I’m sure, masaya siya in heaven sa reunion na ito ng kanyang mga anak-anakan!