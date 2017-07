Pakiusap ni Aguirre tablado

Tinanggihan ng nagbitiw na Bureau of Corrections (BuCor) Director na si Benjamin Delos Santos ang pakiusap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na manatili muna ito sa puwesto hanggang wala pang naitatalagang kapalit nito sa ahensya.

Naglabas ng memorandum si Aguirre para atasan si Delos Santos na manatili muna sa kanyang puwesto para hindi maapektuhan ang operasyon ng BuCor hanggang hindi pa nakakahanap ng kanyang kapalit si Pangulong Rodrigo Duterte.

Nagbitiw sa tungkulin si Delos Santos noong Huwebes matapos kumpirmahin ni Aguirre na piyesta na naman ng bentahan ng illegal na droga sa National Bilibid Prison (NBP).

“The issue about the resurgence of drug trade has made me irrelevant. My irrevocable resignation effective immediately was filed thru Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II. I will refrain from further comments and take the vow of silence,” ani Delos Santos sa isang text message.

Si Delos Santos ay in-appoint sa BuCor noong Disyembre 2016.