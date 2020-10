Pakiusap ng DOTR: Card fee sa commuter ilibre

NAKATAKDANG magpalabas ng direktiba ang Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa lahat ng operator na itigil ang paniningil sa mga komyuter para sa smart card na ginagamit sa mga transaksyon sa pampublikong sasakyan.

Kasunod ito ng pagpapatupad ng cashless fare payment sa mga public utility vehicles (PUVs) sa Metro Manila.

Nabatid na maglalabas ang DOTr sa pamamagitan ng LTFRB ng memorandum circular na aatasan ang lahat ng mga kompanyang nagpapatakbo ng mga Automated Fare Collection System (AFCS) na sagutin ang system costs ng cashless transactions, ayon kay Assistant Secretary for Communications and Commuter Affairs Goddes Hope Libiran.

“Pamasahe lamang ang dapat bayaran ng mga pasahero sa bawat biyahe nila. Sinabi ni Secretary Art Tugade na isa sa pinakamatinding tinamaan ng pandemya ang mga komyuter, pagbabayarin pa nila? Sinabi ni Sec Tugade na hindi sila dapat bigyan ng karagdagang pabigat na bayaran ang halaga ng beep card maliban sa pamasahe. Ito ang posisyon ng DOTr,” sabi ni Libiran.

Ipinaliwanag ni Libiran na ang mga PUV operator ang pumipili ng AFCS na gagamitin sa kanilang operasyon alinsunod sa direktiba ng LTFRB na magpatupad ng cashless transactions sa mga pampublikong sasakyan.

Sa kaso ng EDSA Busway, pinili ng Mega Manila Consortium na binubuo ng mga bus operator na bumibiyahe sa EDSA, ang AF Payments Inc. Beep Cards bilang kanilang AFCS dahil ito na ang card na ginagamit sa Metro Rail at Light Rail Transits pati sa Philippine National Road (PNR).

“Hindi nagbigay ng particular na AFCS ang LTFRB. Ang mga PUV operator ang nagdedesisyon ng sistemang gagamitin nila para sa kanilang mga yunit. Gayundin, hindi lang card ang ginagamit sa cashless system. May ibang payment methods tulad ng GCash, PayMaya, Squidpay QR codes, at iba pa,” dagdag ni Libiran.

Pinayuhan din ni Libiran ang mga commuter na bumili lamang sa mga authorized seller ng ahensya matapos makatanggap ng mga report sa mga pasahero na may mga nagbebenta ng card na hindi ito maaaring gamitin sa EDSA Busway.

“Ang Beep cards na binili bago ipatupad ang busway system ay maaari pa ding gamitin sa mga bus sa EDSA, gayundin sa ibang PUV na gumagamit ng Beep system,” nilinaw niya. “Isang beses lang bibilhin ang card na ito at kakargahan lang ng load.”