Pakikipagkapwa-tao sa Guiuan, 1521

Hindi raw talaga dapat ipinagdiriwang ang Quincentennial Commemorations dahil tila ipinagdiriwang ang ating pagkaduhagi.

Ngunit paano iiwasan ito e nakatatak talaga sa isip natin ang kanta ni Yoyoy Villame , “On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan”. Sa 16 Marso, Martes, ipagdiriwang na ang ika-500 taon ng petsa na yan. Pero iba yung pananaw. Imbes na doon sa mga nakasakay sa barkong Espanyol, titingnan natin ito sa aksyon ng ating mga ninuno.

Akala natin nang mapadpad ang mga Espanyol sa Pilipinas, sila ang mga malalakas na mananakop ay tayo ang mga uto-utong napaniwala nila. Ngunit malayo ito sa katotohanan.

Matapos makalampas sa timog ng Timog Amerika, 100 araw ang ekspedisyon sa malawak na dagat. Samakatuwid, wala silang nakain na sariwang pagkain at sariwang tubig. Ayon kay Antonio Pigafetta, umiinom na sila ng naninilaw na tubig, mga daga ay ibinebenta at kahit may pera ka ay hindi ka makabili, kinakayod ang mga kahoy ng barko upang kainin, pati biskwit na may uod. Paglaon marami ang nagkasakit sa gilagid at nagsimatayan. Nais na nilang kunin ang mga patay upang kainin ang mga ito.

Lapaypay, gutom, uhaw, pagod. Ito ang wangis ng mga Espanyol nang makita nila ang ating mga isla noong 16 Marso 1521, ayaw pa nilang dumaong sa takot na baka saktan sila. Sinigurado nilang walang tao sa Isla ng Homonhon bago sila bumaba upang painumin at pala in ang mga maysakit.

Ngunit bakit kaya walang tao sa Isla ng Homonhon? Ayon sa prayleng si Padre Ignacio Alcina, pinaniniwalaan na ang isla pala ay tahanan ng diwatang si Makapatag na siyang nagbibigay ng lahat at pumapantay sa lahat. Ayon kay Dr. George Borrinaga, alusyon marahil ito sa mga bagyo na dumarating sa kanila na tuwing nananalasa, walang mahirap at walang mayaman.

Noong 18 Marso, nilapitan sila ng ating mga ninuno mula sa Zuluan, kabado pa si Magellan at walang nagkaintindihan sa kanilang mga salita. Kaya umalis muna ang ating mga ninuno ngunit pagbalik nila dalawang bangkang mga pagkain para sa mga bisita. Pinainom pa sila ng sabaw ng buko na alam naman natin na dextrose na siyang nagpagaling sa mga maysakit.

Inaruga rin ng Guiuan ang mga White Russians noong 1949 kaya marahil, nang masalanta sila ng Yolanda, ang buong mundo naman ang nagbalik ng pakikipagkapwa-tao.

Ito ang “Panagtawo na Homonhon” sa bayan ng Guiuan. Dahil sa pakikipagkapwa-tao na ito nakapagpatuloy ang ekspedisyon upang makumpleto ang pag-ikot sa mundo, isang tagumpay ng agham at ng sangkatauhan. Kung namatay sa Guiuan ang buong crew, matatagalan pa bago nakilala ng husto ang ating mundo. Kaya ang pagdiriwang sa 16 Marso at ang buong Kwinsentenaryo ay hindi pagdiriwang ng kolonyalismo kundi pagdiriwang ng kultura at pakikipagkapwa-tao ng ating mga ninuno.