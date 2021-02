Pakikinig ng music diskarte sa epektibong pag-aaral

Ngayong nagkaroon tayo ng bagong sistema ng pag-aaral sa ilalim ng distance learning at iba’t ibang mode of instruction ang gamit ng mga eskwelahan para magturo sa mga estudyante, mahalaga na magkaroon tayo ng mga metodo para mas epektibong matuto.

Tingin ko, malaki ang naitulong ng ilang pamamaraan ko sa pagre-review kaya lagi akong nakakakuha noon ng mataas na marka sa klase, at hindi sa pagbubuhat ng bangko pero consistent honor student ako mula elementary hanggang college.

Narito ang ilang pwedeng gawin. Una, mag-aral nang naaayon sa iyong style. Marami ang nag-aaral sa tahimik na lugar at ayaw magpa-istorbo gaya ko. Istilo ko ring bigkasin ang mga lesson nang malakas. Mas nasasaulo ko kasi ang aralin kapag nire-recite ko.

May ilan namang nagsusulat ng key words sa papel habang nag-aaral para may reviewer na rin sila.

Mas name-memorize daw ng ilang estudyante ang lessosn kung may iba silang ginagawa gaya ng pakikinig ng radyo. Napatunayan din ng mga pag-aaral na ang exposure sa music bago ang isang matinding mental activity gaya ng pagsusulit ay malaki ang naitutulong para gisingin ang iyong utak at palakasin ang iyong kamalayan.

Kumain nang wasto. Malaki ang maitutulong ng tamang pagkain. Nakaka-distract sa pagkuha ng exam ang pagiging gutom.

Importante din na may sapat na tulog bago kumuha ng pagsusulit. Huwag magpuyat para fresh sa isip mo ang lahat ng pinag-aralan.

Sa exam proper, sagutan muna ang mga parte na alam mo. Pero tiyaking balikan ang mga number na nilaktawan. Okay ang style na ito lalo na kung may time limit ang exam. Huwag mag-iiwan ng blangko.

Kung multiple choice ang test, alisin na sa pagpipilian ang mga option na alam mong imposibleng maging sagot. Sa ganitong paraan, mas mabilis ka nang makaka-decide ng tamang sagot.

Maghanap ng clues sa ibang test question. Madalas nasa ibang number lang ang sagot sa tanong.

Useful ang ibang tricks para mabilis na masaulo ang numbers, categories at lists. Halimbawa, Roy G. Biv – ang pangalan na kapag na-spell out mo ay ang pagkakasunud-sunod ng rainbow colors (red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet). Isa pang halimbawa, “Katy Perry Came Over For Great Songs” – mabisang paraan para maalala mo ang biological classifications (Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, at Species).

At siyempre ang dasal. Kahit anong aral mo, ‘pag hindi mo sinamahan ng dasal – balewala rin. (Julius M. Segovia)