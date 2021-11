Pakakasal na kay Jeremy? Pia nanghingi ng tip sa wedding planner

Naniniwala ang mga fan na nalalapit na ang ‘kasal’ nina Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey.

Ang basehan nga kasi nila ay ang bagong topic ni Pia, kasama sina Bianca Guidotti-Santos, Carla Lizardo, sa show nilang ‘Between Us Queens’.

Noon kasi ay napag-usapan din nila ang tungkol sa long distance relationship, at kung paano ito masu-survive. Eh, di ba, super LDR nga sina Pia at Jeremy, pero hindi hadlang `yon para hindi sila magkita agad-agad.

Katunayan, sa ngayon ay magkasama sila sa Kingdom of Saudi Arabia.at sa mga latest na photo nina Pia at Jeremy, para nga silang mga bagong kasal, dahil sa mga terno outfit nila, o twinning style nila.

Samahan mo pa ng belo si Pia, at ‘yun na nga, iisipin mong baka nga, di ba?

Anyway, ang tungkol sa planong kasal nga ang pag-uusapan nilang tatlo, kasama ang special guest nila na si Amanda Tirol, na isang wedding planner.

“Hey guys really interesting episode this week on ‘Between Us Queens’, with the pandemic affecting mass gatherings, and especially weddings. It can be tough plan one during this time,” sabi ni Pia.

Magbibigay nga raw ng tips si Amanda Tirol sa mga puwedeng maging challenges and benefits of getting married, ang how to go about it.

“Bianca will also share her personal experiences having her own pandemic wedding,” chika pa ni Pia.

Well, for sure, dahil si Pia nga ay hindi pa kasal, siguradong marami nga siyang matutunan sa kanilang guest, sa kung paano ba planuhin ang isang kasal sa panahon ng pandemic.

Abangan!

Kami pa rin ni Jake – Kylie

Dami ring paandar ni Kylie Verzosa, ha!

Bukod sa mga sexy photo niya na pinu-post sa Instagram, may mga sagot din siya sa tanong, lalo na tungkol sa relasyon nila ni Jake Cuenca.

May mga nag-iisip kasi na dahil sa ginagawa ni Kylie ngayon sa harap ng kamera, tulad ng pelikulang ‘My Husband, My Lover’ na kung saan ay tila tumodo siya sa pakikipaglampungan sa mga actor na sina Marco Gumabao at Adrian Alandy, ang feeling ng mga fan, nagkakaproblema na talaga sila ni Jake.

Pero sa latest post ni Kylie, tinanggi nga niyang hiwalay na sila ni Jake.

Heto nga ang chika ni Kylie:

“Hello, I don’t love you anymore. Goodbye! – Alice, Closer.”

Pero sa dulo, naisingit talaga niya ang linyang, “Kami pa, ha! Kulit niyo!”

“Hello, I love you, that’s all, thank you!” sagot pa ni Kylie sa komento ni Jake na isang emoji.

“Kala ko break na! Hahahaha!” sabi ng ibang netizen.

Well, abangan na lang natin ang reaksiyon ni Jake Cuenca once na mapanood na niya ang kabuuan ng pelikulang ‘My Husband, My Lover’. Kung magagalingan ba siya sa acting ng dyowa niya, o kulang pa? Hehehehe!