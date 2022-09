Pakakasal na ba? RK, Jane lalong lumalim relasyon sa New Zealand

Fresh na fresh si RK Bagatsing na dumalo sa birthday party ni Ms. Eve Esmerio, ang owner ng Optimum Skin, na kung saan ay isa nga siya sa mga endorser.

Kung noon ay parang bruskong-brusko na puwedeng kontrabida, ngayon ay pang-matinee idol na nga ang dating ni RK, ha!

Aminado si RK na vain din talaga siya. Maalaga siya sa skin niya, dahil alam niyang puhunan talaga ‘yon ng mga artista.

Ang laki raw ng nagawa ng Optimum Skin sa kutis niya, na nawala ang mga bakas ng taghiyawat.

Anyway, kararating lang ni RK mula sa ilang linggong syuting sa New Zealand, para sa pelikulang ‘The Swing’ ng MavX Productions, Inc., at siyempre pa, ang girlfriend na si Jane Oineza ang kapareha niya.

“Bago ako nag-Nez Zealand,nag-Optimum Skin muna ako. Kasi kailangan maganda ang katawan ko sa movie namin ni Jane. Inalagaan talaga nila ako before ako magpunta doon. Nagpa-abs muna ako. Pati sa face, kailangan maayos,” chika niya.

“Masaya ang shooting sa New Zealand. May konting scene dito sa Pilipinas, pero halos lahat ng scene sa New Zealand kinunan,” sabi ni RK.

Siyempre, dahil sila ni Jane ang magkasama, mas lalo pang lumalim ang relasyon nila habang nasa New Zealand.

“Malalim naman talaga noon pa kahit walang pelikula,” sagot ni RK.

Siyanga pala, magda-dalawang taon na ang relasyon nila, at may balak na ba silang magpakasal?

“Ah sa ngayon, career muna. Lalo na siya, alam ko matagal niyang trinabaho ang career niya. So now, I’m so happy na things are falling into place for her.

“So, natutuwa ako sa kanya. Priority muna namin ang career,” sabi ni RK.

Pero, hindi pa ba pumapasok sa isip nila ang usaping kasal? Matatagalan pa ba bago sila lumagay sa tahimik?

“I don’t know? Basta ngayon, ini-enjoy lang namin the fruits of our labor, eh. Kasi unit-unti kaming nakakakuha ng mga project. Lalo na siya nakakakuha siya ng mga bagong projects, may bago siyang teleserye.

“So for now, ini-enjoy namin ang mga blessing na meron kami,” saad pa ni RK.

Pero, kumusta ba si Jane bilang dyowa?

“The best! She’s the best!

“Nakikita niyo naman ‘yon. Minsan lang kami mag-post, pero pag nag-post kami, nakikita niyo naman kung gaano kami kasaya! Magaan lang. Chill lang.

“We’re growing. Mas lalo pa naming nakikilala ang isa’t isa. Masaya naman!” sabi ni RK.

Anyway, ang maganda nga kina RK at Jane, nagkakatulungan sila sa career. Hindi nagiging sagabal ang pagmamahalan nila sa career nila.

“Ako suportado ko talaga siya. In our relationship, may sari-sarili kaming journey na ‘pag hindi mo natutupad ang mga bagay-bagay na gusto mo sa buhay mo, tapos nagsama kayo, parang may mga regrets ka, may mga what ifs ka. Eh, ayaw mo naman maging hadlang sa mga personal goals ng tao.

“So as much as possible, at this stage ng relationship namin, gusto naming ma-achieve ang mga pangarap namin. Para pag nagsama kami, masaya kaming pareho,” sabi na lang ni RK. (Dondon Sermino)