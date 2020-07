ISANG makabuluhang pananalita patungkol sa buhay ang ibinahagi ni Philippine SuperLiga (PSL) star Abigail ‘Aby’ Maraño sa kanyang social media account.

“Ang ikli ng buhay. Kaya please, always find a light in your heart to be kind,” bulalas kahapon ng F2 Logistics Cargo Movers middle hitter sa Twitter account niya.

Payo pa ng 27-anyos, 5-9 ang taas at tubong Passi, Iloilo, na bigyang importansya dapat ang mga taong malalapit sa mga puso at ipakita ang pagmamahal.

“Iparamdam ninyo na sa mga taong nasa paligid niyo specially sa mga mahalaga sa buhay ninyo na mahal ninyo sila,” giit pa ng beterang balibolista.

Tenngga ang dalaga dahil pabalik pa lang ang 8th Philippine PSL 2020 Grand Prix na nakansela noong Marso sanhi ng COVID-19. (Janiel Abby Toralba)