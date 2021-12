Pak sa ganda: Marian daig pa ang kinoronahan sa Miss U

Daig pa ni Marian Rivera ang kinoronahang Miss Universe 2021, ha!

Aba, sobra-sobra ang pagbubunyi ng mga fan, mga taga-showbiz sa kanya, na siya nga ang napili bilang isa sa mga hurado sa Miss Universe 2021 sa Israel.

Anyway, super ganda nga ni Marian sa pinost niyang photo, na gagamitin sa Miss U, o official photo para sa naturang beauty pageant.

“Honored. #Grateful!” sabi ni Marian sa photo niya.

Na kahit wala naman talaga siyang sinabi na judge siya, o kinumpirma na niya ang paglipad niya sa Israel, pero dahil sa emoji na ‘crown’ knows na ng lahat.

“Super proud kami sa iyo Marian! Hindi kami nagsisi na ikaw ang sinuportahan namin mula noon hanggang ngayon.”

“Naiiyak ako sa achievement mo Marian! Ang layo na ng narating mo.”

“Sige lang, itayo mo ang bandila ng Pilipinas sa Israel!”

Bongga, di ba?

Mikee, Aicelle loyal Kapuso

Mananatiling Kapuso sina Aicelle Santos, Mikee Quintos, dahil hayun nga at pumirma sila ng kontrata sa GMA Artist Center kamakailan.

Nagsimula ang career ni Aicelle sa singing competition na Pinoy Pop Superstar noong 2005. Since then, she continued to prove her passion and excellence in her craft when she represented the Philippines in Cameron Mackintosh’s critically-acclaimed musical “Miss Saigon” in the United Kingdom and Ireland.

“As a person, I only take things day by day… Just being with GMA throughout the years, how they just embraced and supported me with everything that I did and still doing now, napakalaki pong utang na loob…That’s why I’m very grateful and beyond blessed that I am renewing my contract with GMA. Maraming, maraming salamat po,” sabi ni Aicelle.

Si Mikee, on the other hand, unang nakilala bilang si Lira sa Encantadia noong 2016. Nakasama rin siya sa mga seryeng Onanay, The Lost Recipe and presently in Pepito Manaloto: Ang Unang Kuwento. Apart from acting, Mikee also pursued her knack for singing as she released her debut single, “Just Enough,” under GMA Playlist.

“Ang hirap i-express in words yung nafi-feel ko right now. But I’m so grateful for everything. Thank you po. Yung Mikee na kilala ko now, yung Mikee na love ko now, the confidence… I don’t think it’s possible na mahanap ko ‘yung Mikee na ‘yun without you, guys, because I saw it through your eyes. Because of your belief and your trust in what I can do, that’s how I saw it din sa sarili ko. So, I’m grateful. I love you with all my heart,” sabi ni Mikee.

Ginanap ang contract signing nina Aicelle at Mikee sa Marquee Tent of Edsa Shangri-La Hotel.

Sharon naka-4.5M view sa ‘Ang Probinsyano’

Abot-tenga ang ngiti ni Sharon Cuneta sa tagumpay ng paglabas niya sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’. Aba, humamig nga raw ng 4.6M ang unang episode na kung saan ay pinakita na nga ang karakter niya.

“Thank you to all of you who watched us! Please continue to give our #fpjsangprobinsyano family your support and love! We love you!!! Thank You Jesus!” sabi ni Sharon.