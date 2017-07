PAISTARAN: SEXY PHOTO NI  MAINE, NAMBULABOG SA IG!

Muli na namang binulabog ni Maine Mendoza ang social media, lalo na ang Instagram, na kung saan ay nag-post na naman siya ng sexy photo.

Two piece kung two piece ang drama ni Maine, at ang bongga lang na ang gilid naman ng kanyang boobs, at puwet ang na-emphasized sa photo na `yon.

comfort zone 🌊 A post shared by Maine Mendoza (@mainedcm) on Jul 16, 2017 at 2:58am PDT

Siyempre, dumagsa ang libo-libong likes, at sa loob nga lang ng ilang oras, umabot na sa kulang-kulang 160,000 ang hinamig nito. At ang comments naman ay umabot na sa kulang-kulang 3,500, ha!

Siyempre, maraming papuri na mensahe sa sexy photo na `yon ni Maine.

Ang hot nga raw ng bibi girl nila, at kahit anong anggulo ay ang seksi-seksi at ang ganda-ganda ng idolo nila.

Pero, biglang may mga sumingit pa ring bashers, ha! Sinasabi nila na ayaw nila, o tigilan na ni Maine ang paglalantad ng alindog niya, dahil mas dapat siyang maging role model at gusto nila ay conservative pa rin ang idolo nila.

May mga nanlalait din sa kaseksihan ni Maine, na kesyo malaki na ang tiyan, at kasinglaki raw ng boobs nito ang tiyan.

Hindi rin nila type ang skin ni Maine.

Pero, sangkatutak din ang rumesbak sa mga bashers na `yon, na para sa kanila ay naligaw lang sa wall ni Maine, at ang intensiyon lang talaga ay laitin ang kanilang idolo. Sobrang inggit nga raw kasi ang namamayani sa mga bashers na `yon.





Pinayuhan sila ng mga followers at fans ni Maine na sa ibang wall magkalat. O magkalat na lang sa Instagram nina Sef Cadayona, Andrea Torres, at iba pang karibal sa career ng idolo nila.

Pero sa totoo lang, mas kapuri-puri para sa akin, hindi ang alindog ni Maine, kundi `yung kung paano siya makisama sa mga katrabaho niya.

Well, kaaliw lang malaman na sumama talaga si Maine sa Team Barangay, o `yung mga kasama­han niya sa Juan For All, All For Juan segment ng Eat Bulaga.

Bale outing `yon ng mga Team Barangay at sumama nga si Maine, since araw-araw nga niyang kasama ang mga taong `yon.

Aba, kung ibang artista si Maine, na sobrang busy, puwede na niyang ipagwalang-bahala `yon, ha.

Na tipong magbibigay na lang siya ng datung sa kanila at okey na `yon.

Pero, hindi niya `yon ginawa, at mas gusto talaga niyang makasama ang mga taong napalapit na sa puso niya.

Makikita nga ang ilang photos na kasama ni Maine ang mga barako na ‘staff’ ng Eat Bulaga. Well, bongga ka nga Maine.