PAISTARAN: SARAH-JOHN LLOYD KISKISAN NG MUKHA, PAMATAY SA KILIG!

By Dondon Sermino

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Makalipas lang ang ilang oras, umabot na sa kulang-kulang 3 milyon ang nanood sa official teaser ng latest movie nina Sarah Geronimo at John Lloyd Cruz, ang Finally Found Someone.

Kunsabagay, after 2 hours nga na pinost ng Star Cinema ang official teaser ng John Lloyd-Sarah movie sa kanilang Facebook account, mahigit isang milyon na agad ang tumingin dito.

Eh, sa totoo lang, ang lakas magpakilig ng teaser nina Sarah at John Lloyd. Kilig na may kasamang ngiti, at mababasa nga ang mga comments sa kung paano nila planuhin ang pagsugod sa sinehan para maranasan daw nila ang kiligin ulit.

Sa teaser pa lang, makikita mong hindi pa rin nawawala ang kilig factor sa tandem nina Sarah at John Lloyd, at mukhang lalo pa ngang luma­lakas.

Ang pagtingin lang ni John Lloyd kay Sarah sa pamamagitan ng malamlam na mga mata, at ang nakababaliw na kainosentehan ni Sarah, feel na feel mo na agad ang lakas ng chemistry nila.

Proven at tested na ang tandem na ito nina Sarah at Lloydie. At parang habang tumatagal, lalo ngang lumalakas ang panghatak nila sa mga fans.

Sa teaser pa lang, kuwela na ang mga eksena, na kung saan ay makikita si Sarah na iyak nang iyak dahil inindiyan siya ng kanyang mapapangasawa, habang nakatingin sa kanya si Lloydie.

Finally Found Someone Starring John Lloyd Cruz and Sarah Geronimo This July 26 in Cinemas Nationwide #AshLloyd #FinallyFoundSomeone A post shared by John Lloyd Cruz (@johnlloydcruztm) on Jul 6, 2017 at 7:40am PDT

At ang kasunod na eksena, may bitbit na bulaklak na si John Lloyd, na napagkamalan ni Sarah, na siyang boyfriend niya na nang-indiyan sa kanya sa kasal nila.

At doon nga lumantad nang husto ang chemistry at kilig sa pagitan nina Lloydie at Sarah, sa eksena na idinikit na ni Sarah ang kanyang mga labi, mukha sa pisngi ni Lloydie.





Halos magdikit na nga ang kanilang mga labi sa eksenang `yon na nagki­kiskisan ang kanilang mga mukha, at doon pa lang, tila sulit na ang bayad ng mga fans nila, ha!

Well, hula ng marami, ang movie na ito ang wawasak sa mga nagawang record sa sinehan ng mga nauna nilang pelikula at pelikula na rin ng ibang artista.

Miggs at Leanne, may sibling rivalry!

Hindi na raw tulad ng dati ang samahan ng Kapuso child stars na sina Miggs Cuaderno at Leanne Bautista dahil isang kumpetisyon ang magaganap sa kanila.

Nang malaman namin, ito pala ay isang sibling rivalry dahil sa mga karakter na gagampanan nila nga­yong Linggo (Hulyo 9) sa Daig Kayo Ng Lola Ko.

Madalas kasing mag-away sina Hans (Miggs) at Gretchen (Leanne) kahit sa simpleng bagay. Isang araw, nais nilang iligaw ang isa’t isa sa gubat sa kagustuhang makaganti.

Dahil dito, mapapahamak sila dahil isang mangkukulam ang makakakita sa kanila at bibihag sa kanila para gawing pagkain.

Ipagpatuloy pa rin kaya ng magkapatid ang kanilang pag-aaway o ang sakunang ito ang maging daan para tuluyan na silang magkaayos?

Kasama sina Diana Zubiri at Gabby Eigenmann, alamin ang kabuuan ng kwento sa Daig Kayo Ng Lola Ko pagkatapos ng Hay Bahay! ngayong Linggo sa GMA Sunday Grande.