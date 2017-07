PAISTARAN: Nadine-James, ‘lambingan’, Yassi-Arjo ‘harutan’ masasaksihan sa The Eddys!

Walang itulak kabigin ang mga fans, kung kaguwapuhan nina Edward Barber at Marco Gallo ang pag-uusapan. Kung mukha lang ang dapat pagbasehan para maging superstar ang isang artistang lala­ke, siguradong magbabakbakan sina Edward at Marco sa part na `yon.

Sa ginanap na awards night ng The Eddys ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) sa KIA Theatre last Sunday (July 9), magkasunod na dumating sina Marco at Edward, na siyempe pa bitbit ang mga love nilang sina Maymay Entrata at Kisses Delavin.

First time yata silang makita ng karamihan ng mga tao sa KIA Theatre, o ng mga bisi­ta ng SPEEd, dahil sa totoo lang, karamihan sa kanila, medyo natulala sa mga mukha ng dalawa.

Parehong smiling ang kanilang face. Parehong amiable. Parehong guwapo. Parehong ang sarap titigan. Parehong ang sarap kurutin. Parehong nakaka-starstruck.

In short, parehong nakakatulala ang kanilang kaguwapuhan! Kaguwapuhan na nakuha sa pinaghalong dugo ng Pinoy at ng mga dayuhan.

Pareho ring matangkad ang dalawa. Pang-leading men ang da­ting nila.

Parehong fashionista. At parehong maganda ang katawan, dahil si Edward, na mula sa pagiging chubby, nagi­ging macho na ngayon, at si Marco, na dating patpatin, lumalapad na ang katawan.

Well, bigyan pa ng ilang taon, at pagkakata­on, siguradong magi­ging top actors din sa Pilipinas ang dalawa. At sa tulong ng ABS-CBN, o Star Magic, kung ipu-push sila tala­ga, malayo ang marara­ting nila.

Speaking of mara­rating, madalas na ngang mapapanood sina Kisses at Marco sa TV, bilang mga MYX Celebrity VJs ngayong Hulyo. Dream come true ito kay Kisses dahil bata pa lang daw siya ay gusto na niyang ma­ging VJ.

“‘Yung isa sa pinakanagustuhan ko at ‘yung parang ang cool lang sila, ang saya lang nila. Kaya nu’ng nalaman namin ni Marco na magiging MYX VJ kami, super excited kami,” say ng miracle daughter ng Masbate.





Maraming KissMarc fans ang natutuwa sa pinakabagong television project ng dalawa.

Kaya siguradong nakatutok ang KissMarc sa Pinoy MYX hanggang Hulyo 15 (9AM, 1:30PM at 11PM); sa Mellow MYX mula Hulyo 16-22 (1PM at 11:30PM); at sa My MYX mula Hulyo 23-29 (8AM, 2PM at 10PM). Para sa karagdagang update tungkol sa MYX schedule, mag log on sa www.myxph.com, at i-follow ang MYX sa Instagram (@myxph) at Twitter (@myxphilippines).

Anyway, ngayong gabi ay mapapanood din ang MayWard at KissMarc bilang mga presenters sa The Eddys awards night sa ABS CBN, pagkatapos ng Gandang Gabi Vice.

Makikita nga kung gaano kaseksi ang mga partners nilang sina Maymay at Kisses. At siyempre, ang kaguwapuhan nilang dalawa.

Pero, dapat ding abangan ang harutan nina Yassi Pressman at Arjo Atayde sa stage. Ang bongga nga ng production number ng dala­wa, dahil giling kung giling, kembot kung kembot sila, at umani talaga ng palakpakan ang tandem nila sa pagsayaw.

Pero siyempre, hindi rin pakakabog ang opening production number nina Nadine Lustre at James Reid. Mabibingi ka nga sa matitinding sigawan ng mga fans nila na sumugod talaga sa KIA Theatre para mapanood ang ‘lambingan’ ng dalawa, ha!

Sa totoo lang, titigan, hawakan pa lang ng dala­wa, sulit na ang mga fans nila. Para nga silang nanonood ng totoong concert ng dalawa.

At siyempre, nandiyan din naman ang aliw na tandem nina Julian Trono at Ella Cruz. Sa totoo lang, habang tumatagal, lalong nagiging bagay ang dalawa, at mukhang may relasyon na rin sila, ha!

Pero siyempre, hindi dapat palampasin ang first time na pagsasama on stage ng mag-amang Edu Manzano at Luis Manzano. Kung sa harap ng kamera ay nakakaaliw na ang banter nila, lalo na sa off cam, dahil sasakit talaga ang mga tiyan niyo sa mga eksena nila.

Ngayong gabi rin masasakihan ang pabonggahan ng gown nina Cristine Reyes, Jodi Sta. Maria, Sarah Lahbati, at marami pang iba. At siyempre, ang paguwapuhan naman nina Martin Nievera, Ogie Alcasid, at Richard Gutierrez.

And of course, ang muling pagkikita nina Nora Aunor at Boyet de Leon, with matching Lorna Tolentino, at Aiza Seguerra pa, ha!