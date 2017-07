PAISTARAN: MAGGIE WILSON, IBINUYANGYANG ANG BOOBS AT PUWET SA INSTAGRAM!

Sunud-sunod ang mga pasabog ni Maggie Wilson sa kanyang Instagram account, na siyempre pa ay kinai-enjoy ng kanyang mga male followers at ginagawang inspirasyon naman ng kanyang mga female fans.

If you don't do wild things while you're young you'll have nothing to smile about when you're old.. 🌴 📸: @thesandgypsy x @parulshahofficial A post shared by Maggie Wilson (@wilsonmaggie) on Jul 17, 2017 at 5:10am PDT

Bukod sa mga photos na suot niya ang iba’t ibang kulay ng sexy swimsuit niya sa tubig at sa mga batuhan, na karamihan ay kuha ng kaibigan niyang beauty queen din na si Parul Shah, ang dalawang magkasunod na shots ang talagang ikinabigla ng kanyang mga followers.

Kasaluyan ngang nasa Balesin Island sina Maggie at Parul, base sa location na nakalagay sa mga IG posts nila at ang photo na tuluyang inilantad ni Maggie ang kanyang ‘boobs’ ang talagang pinagpiyestahan nang mga followers niya.

“If you don’t do wild things while you’re young you’ll have nothing to smile about when you’re old.. @thesandgypsy x @parulshahofficial,” simpleng caption lang ni Maggie sa photo na `yon.

Pero, hindi naman talaga tuluyang ibinuyangyang ni Maggie ang kanyang dibdib, dahil tinakpan o naka-filter din naman ito.

Ang mga tao sa harap lang niya habang kinukunan ang photo na `yon ang siyang nakakita ng dibdib niya.

Pero for sure, wala ngang tao sa harap niya, at baka nga si Parul lang ang kasama niya na siyang photographer niya nung time na ‘yon.

May nag-comment nang hindi maganda sa photo na `yon ni Maggie. Pero, burado na ang comment na `yon, ayon na rin mismo kay Maggie.

Blocked daw agad ang ginagawa niya kapag may mga ha­ters, bashers, na kung ano-ano ang sinasabi sa mga posts niya.





Hinding-hindi nga raw siya papayag na pati ang mga kaibigan niya ay dinadamay sa panlalait ng mga bashers.

“@rayamaya12345 Oh hi, thanks for saying I’m good looking!” sagot ni Maggie sa naturang netizen.

Pero siyempre, hindi rin pumayag ang mga tunay na followers ni Maggie na hindi siya ipagtanggol. Kumbaga, kinuyog din nila ang netizen na si @rayamaya12345.

“@rayamaya12345 by putting her down, are you trying to validate your own life and its lack of achievements? Hop off.

You have no idea what it takes to become a beauty queen, and you’ve just called out any girl who’s competed in one, girls who’ve put time, effort, emotion and their entire souls on those stages to make something of themselves. And Amazing Race is not an achievement?!

Being a model is not what KEPT her in the race….. I’d be hard pressed to find anyone who agrees with you except the other 5 assholes who liked your comment…” sabi ni @itsrenerose.

Hirit naman ni dimeowthecat.inc…

“I dun know why people hate this sexy bitch! I mean yes may anak na siya and all pero let her be happy utang na loob!

Kung feel niya maghuhubad sa IG account niya let her and kung ‘di mo feel post niya unfollow her, simple as that!! This bitch doesn’t deserve all ur hate people!”

Say naman ni bea.santiago…

“DONT HATE HER COZ SHES BEAUTIFUL but babe @wilsonmaggie u doing great love u!!!”

After that sangkatutak na pagtatanggol at papuri kay Maggie, hindi pa nga roon natapos ang pasabog niya.

At kahapon, ang pisngi ng puwet naman niya ang idinisplay niya sa photo na nasa tubig siya, at t-back ang suot niya.

“We are never going to be as young as we are today. So bask in it, live it and more importantly enjoy it!” sey lang ni Maggie, na sinang-ayunan na nga ng mga followers niya, lalo na ng mga nanay.

abantechona05: You really inspire lots of young ones and moms. You a really beautiful inside out. #ultimatecrushofmynephew.”