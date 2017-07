PAISTARAN: KYLIE V., TYPE MATIKMAN ANG ‘HUSAY’ NI PAULO A.!

Sa November 2017 na nga matatapos ang pagrereyna ni Miss International Kylie Verzosa, at ngayon pa lang ay planado na ang lahat para sa pagpasok niya sa showbiz.

Tulad ni Pia Wurtzbach, na kabi-kabila ang proyekto ngayon, ganun din ang path na gustong tahakin ni Kylie, ang Miss International 2016.

“Yeah, we are dwel­ling in to that. More of hosting, and of course acting din. Magti-training na ako ng acting. Magwu-workshop na,” sabi ni Kylie.

Isa raw si Paulo Avelino sa mga gusto niyang makatrabaho sa pagpasok niya sa acting.

Gusto nga niyang matikman ang husay sa acting ni Paulo.

“Well Paulo because we’re both from Bagui­o kasi. At mabait naman siya. I’ve met him twice, at mabait naman siyang ka-work.

“Actually, twice pa lang kami nagmi-meet. This is the second time (presscon ng RDL). Pero, same school kami nung high school and college,” sabi ni Kylie.

Anyway, suportado ni Kylie si Mariel de Leon, ang Bb. Pilipinas-International 2017, sa pag­laban nito sa Miss International 2017.

Nandito lang daw siya kung sakaling kailanganin siya ni Mariel, o ang tulong niya. Aware rin si Kylie na humamig ng pamba-bash si Mariel, dahil sa mga opinion na pinakakawalan nito.

“Respect na lang. At social media etiquettes na rin. Pero ako kasi, you don’t really need that, mga negativity. So, ‘wag na lang pansinin…” sey niya.





Bawal na nga raw mag-comment sa mga social media accounts ni Mariel. Pero para kay Kylie, mas magandang gawin niyang active ulit ang mga social media accounts ni Mariel, dahil malaking tulong daw ito para sa mga beauty queens na tulad niya.

“Hindi lang naman mga negative comments ang dapat binabasa. Ang social media, malaki ang magagawa especially ‘pag sasali ka sa pa­geant. Para makita mo rin ang support sa’yo ng mga followers mo.”

Teka, ngayong papasok na siya sa showbiz, mas bobongga pa ba ang pagpapa-sexy niya?

Sa Instagram account nga niya, madalas na nakikita ng mga followers niya ang katakam-takam na alindog niya.

May mga photos siya na halos labas na ang butt niya at iba pang bahagi ng nakagigilig na katawan niya.

“Ah, ganun ba `yon? Puwede naman…

“Medyo balot pa naman `yung mga pinu-post ko. Ha! Ha! Ha! Ha!

“Bikini kasi `yon. Kaya medyo kita (ang butt).

“Pero, siguro hanggang doon lang `yon. Hanggang pang-vacation lang `yon. Sa film, parang hindi ko pa kaya. Hindi ko kayang magpaseksi sa kamera,” sey ni Kylie.

Siyanga pala, unti-unti na ring hina-harvest ni Kylie ang mga biyaya ng pinaghirapan niyang ganda at kaseksiyhan.

Siya nga ang isa sa mga endorsers ng RDL Pro­ducts, na pag-aari nina Ms. Mercedita D. Lim, Mr. Robert D. Lim at Madam Leonora D Lim.

Ang RDP Pharmaceutical Laboratory, Inc., ay 22 years na ngang namamayagpag sa kanilang negosyo, dahil sa kanilang high-quality product, na tinatangkilik ng mga Pinoy.