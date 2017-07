PAISTARAN: HEART, GWAPUNG-GWAPO SA KOREAN ‘BOYLET’ NIYA!

Super-enjoy si Heart Evangelista sa taping niya sa Korea para sa My Korean Jagiya. Ang bongga nga ng mga posts ni Heart sa Instagram account niya, dahil kung saan-saang lugar sa Korea na agad siya nagpunta, nag-taping.

‘Yun nga lang, todo-tago pa rin si Heart sa kanyang leading man. May mga pinu-post siya sa IG stories niya na guy na tinatakpan niya ang mukha, at ‘guess who’ lang ang nilalagay niyang caption. Pero, ramdam mo na gwapung-gwapo si Heart sa Korean actor na ito.

Love the change of scene here at Namsan Park 💚 #lmtravels A post shared by Love Marie Ongpauco Escudero (@iamhearte) on Jul 12, 2017 at 7:26am PDT

Pero sa true lang, ang cute ni Heart sa mga suot niya. Mukha nga siyang Korean, at carry talaga niya ang mga ‘dress’ at pagiging fashionista ng mga Koreans.

Siyanga pala, sa Instagram ni Direk Mark Reyes, ipinakita niyang nakasalin sa tatlong lenggwahe ang script kasama ang English, Tagalog at Korean.

“You know you’ve reached new territory when your script is written in 3 languages,” sabi pa niya.

Iba talaga ang paandar na ito ng GMA dahil kaabang-abang ang mga gaganap sa serye! Naku, exci­ted na nga ang mga fans ni Heart kung sino ba talaga ang Korean actor na gaganap na kanyang kapareha.

Nam Joo-hyuk, pantasya ng mga K-Drama addicts!

Speaking of Korean actor, si Nam Joo-hyuk ang bagong kinababaliwan ng mga Pinoy ngayon. Siya nga ang bida sa Korean drama na may swag at hebigat sa kilig, ang Weightlifting Fairy.

Si Nam Joo-hyuk ay gumaganap na Jung Joon Hyung sa Weightlifting Fairy na napapanood sa ABS CBN primetime, na palaging naka-topless at fit na fit ang swimming outfit sa lower part.

Anyway, wagi nga agad ang Asianovela na ito. At base sa datos ng Kantar Media noong Lunes (July 10), pumalo agad ito sa national TV rating na 8.5% kumpara sa kalaban nitong programa na may 5.0% lang.





Pinag-usapan din ito sa social media dahil trending sa Twitter worldwide ang official hashtag na #WeightliftingFairyOnABSCBN. Marami agad ang naaliw sa kwelang personalidad ni Kim Bok Joo (Lee Sung-kyung) at ng kanyang mga kaibigan sa weightlifting team habang ang iba naman ay kinilig sa swimmer na si Jung Joon Hyung (Nam Joo-hyuk).

“What a kilig and cute pilot episode. Love love suweeeg couple #WeightliftingFairyOnABSCBN,” sabi ni @sahriexx.

“Joon Hyung why sooooooo handsome #WeightliftingFairyOnABSCBN,” say ni @ohhleila08.

“Yung puso ko, hindi ko kinaya yung abs ni Joon Hyung! #WeightliftingFairyOnABSCBN,” sabi naman ni @zcngexx.

Bukod diyan, muli ring napuri ang husay ng pagkaka-dub ng ABS-CBN sa hit rom-com.

“In fairness, bagay ang dubbing nina Kim Bok Joo at Joon Hyung. The voices fit their appearance and roles :)#WeightliftingFairyOnABSCBN,” sabi ni @iAmFritzGian.

Isa ang Weightlifting Fairy sa hit seryes sa Korea kaya naman isa ito sa pinakaaabangan ng Pinoy Asianovela fans. Unang pag-anunsyo pa lang ng ABS-CBN head of Integrated Acquisitions and International Distribution na si Leng Raymundo na ipapalabas sa Kapamilya Network ang naturang serye sa ginanap na Pinoy Media Congress ay todo hiyawan na ang audience. Gumawa rin ito ng ingay online matapos ipalabas ang promo plug.

Para sa updates, i-like ang https://www/facebook.com/abscbnkapamilyanovelas/ sa Facebook o i-follow ang @KapamilyaNovela sa Twitter. Maaari ring panoorin ang past episodes ng programa via www.iWanTV.com.ph