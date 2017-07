PAISTARAN: GABBI, RARAMPA SA FRANCE!

Sobrang excited na si Gabbi Garcia sa paglipad niya pa-Europe para sa pictorial niya sa Mega Magazine, para sa Mega Style cover. Originally a digital publication, Mega Style carefully handpicked Gabbi to grace their first ever print copy.

Pupunta nga ng Nice, France si Gabbi for an avant-garde photoshoot and will star in a 45-minute documentary and a 3-minute fashion film to be shot by Emmy-award-winning director and producer Mike Carandang.

“This is going to be my first time in France, so I’m very excited. Being handpicked by Mega is such an honor, and I can’t wait to try different looks for the magazine cover and enjoy this European experience,” sabi ni Gabbi.

Pero siyempre, sa kabila ng tagumpay na ito ni Gabbi, dagsa rin ang mga tumutuligsa sa kanya, lalo na sa social media. Mga bashers, na fans ng ibang grupo, na hindi yata matanggap na sumisikat na si Gabbi.

“Nai-ignore ko na sila. But if they go below the belt, I say something din siyempre, not naman attacking them. Basta pinapaalam ko lang sa kanila na mali ang ginagawa nila.

“May nabasa nga akong tweet na hindi ko naman alam kung saan galing, saan nila nakukuha ang grudges sa akin. Like may attitude problem daw ako.

“Eh, ganun naman ang nangyayari sa industry. They would always say something pa rin tungkol sa isang artista. As long as I’m assured and secured, at okey pa naman ako, na I’m the same Gabbi pa rin, ang opinion ng ibang tao, hindi ko na lang pinapansin.

“Like, sinasabi nila, favorite raw ako ng GMA. Ang GMA sinu-support naman nila lahat ng artists nila. Now may mga activities ako, sinu-support talaga nila ako.

“May nag-bash sa akin, na fan ni Barbie. Eh, si Barbie, na-nominate siya sa Gawad Urian, at sinuportahan siya ng GMA. We all have our own forte. Barbie is super-great actress.

“Walang dapat ma-threaten. Ang galing ni Barbie. Walang question doon.





“Sa Sunday Pinasaya, hindi namin napag-uusapan ‘yon. Ang konti lang namin, kaya puro masaya lang usapan. Nag-uusap kami. May group kaming cast sa Viber,” tsika lang ni Gabbi.

Kapuso Milyonation, mamimigay ng P18M!

Winner na winner ang lahat sa bagong nationwide proof-of-purchase promo na handog ng GMA Network – ang Kapuso Mil­yonation. Mula sa matagumpay na Kapuso Milyonaryo last year, inilunsad ang 11th season nito kasama ang Kapuso stars na sina Joey De Leon at ang pinakabagong member ng Kapuso Milyonation family na si Jak Roberto.

Sa loob ng 12 weeks, mahigit P18 million ang naghihintay para sa mga magwawagi mula sa 18 regions ng bansa. Halos 1,500 winners ang maaaring makatanggap ng cash prizes at home appliances kabilang na rin ang surprise winners ng big cash prizes na P1 million at P500,000 sa weekly draws. Lahat naman ng mga sumali ay may pagkakataong manalo ng isang house and lot habang walong (8) maswerteng entries naman ang magwawagi ng 1 million pesos each mula sa mga partner sponsors. Higit sa lahat, tax-free ang mga ipamimigay na papremyo!

Para sumali, ilagay lamang sa isang puting envelope ang proof-of-purchase mula sa alin man sa mga participating brands na kalakip ang pangalan, edad, address, contact number, at handwritten signature. Sa likod ng envelope, isulat ang “Kapuso Milyonation”, brand na kalakip nito, at region of residence ng sumali.

Mula July 1 hanggang September 22, 2017, maaaring ihulog ang entries sa designated drop boxes sa GMA stations, o sa mga piling Mercury Drug (NCR, Luzon, Visayas, at Mindanao) at Cebuana Lhuiller (Visayas at Mindanao) branches nationwide.

Tuluy-tuloy ang mga papremyo ng GMA para sa mga Kapusong Pilipino sa tulong ng mga partici­pating sponsors: Aji-Ginisa® Flavor Seasoning Mix, Tang, Bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Nescafé, Milo®, Eden, UFC Tamis Anghang Banana Catsup, and Fudgee Barr.

Para sa karagdagang detalye, i-like ang official Facebook page ng Kapuso Milyonation sa www.facebook.com/GMAPromos. Per DTI-FTEB Permit No. 7829 Series of 2017.