PAISTARAN: BUTT NI ARCI, ‘DAYUM’ AT ‘RAPSA’ TALAGA!

Sa Amanpulo, Pamalican ­Island naman nagkakalat ng alindog si Arci Muñoz ngayon.

Tag-ulan na, pero patuloy pa rin si Arci sa pagpapainit, ha! Lalo na sa mga male fans niya, na halos araw-araw rin kung tumutok sa kanyang Instagram account.

🏝🍑❤🤙 A post shared by Arci Munoz (@ramonathornes) on Jul 9, 2017 at 5:59am PDT

At ngayon nga, puro ‘rapsa’ at ‘dayum’ ang mababasa mo na komento ng mga millennial sa sexy photos ni Arci, na ang isa ay nakatalikod, at makikita mo talaga ang nakamamanghang kurba ng katawan niya, ha!

“Dayum that ass tho!” sabi ni ramone_ang.

“Rapsa!” sabi naman ni pogingkalboo.

“That curve!” hirit naman ni mariyaligaya000.

“Sizzling!” sey naman ni styleclopedia_ph.

“Woa!” datzzzzs

“Sexy back!” sigaw naman ni i.am.queenjz.

“Sexy!” arcimunozidolko_sobra.

“Kainggit ang butt!” sambit naman ni ­iamanitap.

“Dapat eto nasa FHM mas deserve di yung ­katawang plywood!” sabi naman ni idontkow01, na obyus na ang tinutukoy ay si Nadine Lustre.

Heto pa ang ilang mensahe ng netizens…

nicette_a For me She deserves the top 1 ­sexiest!!!! I love arci @ramonathornes

amanpulo Hi @ramonathornes thank you for sharing your Amanpulo experience.

We would love to feature this photo on our account. Please reply with #amanjunkies if you agree. Thank you.

mhainetagz Putek! Umawra ka na nman ­arcimona grrrrrrrr kaines sana makita in person.”