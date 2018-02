Pairalin ang kultura ng respeto sa lansangan

Nag-viral kamakailan ang video ng binansagang ‘Helmet Girl’ kung saan mapapanood na minumura at tinatangkang hambalusin ng isang babae ang isang traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na nagbi-video.

Habang angkas ang babae ng motor na minamaneho ng kaniyang boyfriend, pinara sila ng MMDA enforcers sa Visayas Avenue, Quezon City dahil wala siyang suot na helmet. Ang kakatwa rito, natiketan na pala sila sa parehong violation, 100 metro ang lapit at 15 minuto lang bago makunan ang video.

Idinahilan ni ‘Helmet Girl’ na kaya raw hindi siya naka-helmet dahil ginawa niya itong basket o bayong ng biniling pagkain. Sabi pa niya, pinagtatawanan daw siya ng traffic enforcers kaya nag-‘beast mode’ siya. Bakit, ‘di ba katawa-tawa?

Noong 2009 pa ang RA 10054 o ang ‘Motorcycle Helmet Act’ na nagtatakda ng parusang P1,500 sa unang pag­labag ng hindi paghe-helmet, P3,000 sa ikalawa, P5,000 sa ikatlo, at P10,000 at pagkumpiska sa lisensiya sa mga susunod pang paglabag.

Base sa isang pag-aaral, helmets are 37% effective in preventing fatal injuries, and 67 percent effective in preventing brain injuries to riders. Literal na ‘diffe­rence of life and death.’

Kahit may progreso nang nakamtan sa pagmo-motor, may mga pasaway pa rin na nagpapabagal ng pagbabago. Ini-report ng Philippine Statistics Authority, may kinalaman sa motorsiklo ang 69% ng road accidents at fatal ang malaking bilang dito. Nakapangangamba ito, lalo’t lumilitaw sa record ng LTO noong 2015 na sa 8.7 milyong rehistradong sasakyan, motor ang 4.8 milyon dito.

Ang sabi nga, kapag sumakay ka ng motor, nasa hukay na ang isang paa mo. Kung hindi ka maingat, hindi ka na makararating sa pupuntahan at may tatlong lugar kang kalalagyan – kulungan, ospital o sementeryo.

Sa kaso ni ‘Helmet Girl’, mukhang himas-rehas. Ayon sa pamunuan ng MMDA, bukod sa paglabag sa RA 10054, kakasuhan din nila ang babae ng pang-aabuso sa kanilang mga kabo.

Kung titingnang mabuti, napakadali namang iwasan ang mga pangunahing dahilan ng mga aksidente – ito ay sa pamamagitan ng disiplinadong pagmamaneho at pagrespeto sa isa’t isa ng lahat ng gumagamit ng lansangan (kasama rito ang iba pang moto­rista at maging ang mga pedestrian) at kaakibat na tamang paggamit ng equipment tulad ng helmet at seat belt.

Maraming mareklamo sa kalye pero kaniya-kaniya namang palusot kapag nabulilyaso na at may ilan na nagagawa pang mag-road rage at kapag inaa­sunto na ng husgado tulad ni ‘Helmet Girl’, manga­ngatwiran na kaya nagwala ay dahil daw gutom!

Kailangan nating magtulungan upang magkaroon ng kultura ng respeto at paggalang sa lansangan.