Paigtingin ang papel ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang anak

Isa sa isinusulong ng inyong lingkod ngayon ay ang programang magpapaigting sa kakayahan at kaalaman ng mga magulang at “parent substitutes” na magbigay ng angkop na kalinga sa mga kabataan pagdating sa kanilang edukasyon.

Inihain natin ang Senate Bill No. 1985 o ang Parent Effectiveness Service (PES) Program Act para matulungan ang mga magulang na lalong paghusayin ang pagganap sa kanilang mga responsibilidad, lalo na sa kabila ng mga hamong dulot ng pandemya.

Sa panahong ito, maraming mga mag-aaral ang humaharap sa mga suliraning may kinalaman sa distance learning, mga isyung psychosocial at mas mataas na panganib na makaranas ng karahasan at pang-aabuso.

May mga datos na nagpapakita ng ilang hamong pinagdaanan ng mga kabataan at kanilang mga magulang nitong nagdaang mga taon. Halos 130 na mga kabataan ang nagkaroon ng human immunodeficiency virus (HIV) mula Enero hanggang Marso 2020. Noong 2019 ay may 500 na mga babaeng teenager ang nanganak. Noong 2017 ay 9.1 porsyento naman sa halos 40 milyong mga pilipinong may edad na anim hanggang 24 ang kabilang sa mga out-of-school children and youth.

Sa ilalim ng naturang panukalang batas, itataguyod ang Parent Effectiveness Service Program o PES Act sa bawat lungsod at munisipalidad. Sakop ng naturang programa ang mga magulang, mga “surrogate parents” at tagapangalaga ng mga batang may edad na 18 pababa. Ngunit bukod sa mandatong paggabay sa mga magulang, layon din ng naturang programa na pangalagaan ang karapatan ng mga kabataan, isulong ang “early childhood development” at syempre ay maisulong ang dekalidad na edukasyon ng mga kabataan.

Bahagi ng mga modules ng programang PES ang child development, mga hamon ng pagiging isang magulang, proteksyon ng mga bata laban sa pang-aabuso, pagtuturo ng magandang pag-uugali, kalusugan at nutrisyon ng mga bata at pagkakaroon ng isang mabuting kapaligiran para sa kabataan.

Lumalabas na may kinalaman ang tamang pangangalaga at suporta sa mga bata sa kanilang academic performance. Ito ang lumabas sa pagsusuri ng 2018 Programme for International Student Assessment (PISA). Matatandaang mababa ang markang nakuha ng ating mga estudyante sa naturang global assessment sa larangan ng Reading Comprehension, Math at Science.

Ang mga magulang ang una nating mga guro at mahalaga ang kanilang papel sa iba’t ibang yugto ng edukasyon ng mga kabataan. Ngayong panahon ng pandemya, malaking hamon ang kanilang kinakaharap, kaya mahalaga na mayroong programa na magpapaigting sa kanilang kakayahan na gabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral.