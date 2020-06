Paigtingin ang pananaliksik tungo sa health resiliency

Ang pamahalaan at pribadong sektor ay kailangang magtulungan upang mapaunlad at maitaguyod ang ‘health resiliency,’ mamuhunan sa larangan ng siyensa o agham at itulak ang mga panukalang batas upang makasabay ang bansa sa “new normal.”

Ito ang klarong panawagan sa atin nitong Covid-19 pandemic na patuloy na namemerwisyo sa 200 bansa sa mundo.

Sa virtual forum on “Shaping Business Resiliency 2020: The Private Sector’s Response to the New Normal” na inorganisa ng Philippine Disaster Resilience Foundation kamakailan, ating binigyang-diin na ang “health resiliency” ay dapat na maging bahagi ng bokabularyo ng polisiya o patakaran ng bansa.

Maraming binabanggit tungkol sa pagiging matatag ng bansa sa gitna ng kalamidad, ngunit sa palagay ko ang “new normal” ay nangangailangan ng bagong pananaw sa aspeto ng kalusugan. Ngayon ay dapat nating isaalang-alang ang katatagan sa kalusugan bilang pangunahing salik sa ating pagsulong.

Bilang co-chair ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) ay malinaw sa atin na may mga puwang sa pagpapatatag ng kakayahan ng bansa na harapin ang isang pandemyang pangkalusugan.

Sa ganang atin, kailangan nating tumaya sa pagbabago, pananaliksik at pag-unlad. Kaya’t pagkakataon ito para sa atin na bigyan ng sapat na atensyon ang mga usaping ito — hindi lamang ang pamahalaan, kundi ng pribadong sektor. Dapat nating paglaanan ang pag-angat ng pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad, siyensa at pagbabago.

Ang pandemyang ito ay nagpapahiwatig din na kinangailangan na muling suriin ang ating mga batas na maaaring hindi na naaangkop upang ihanda ang bansa sa pagharap sa “new normal.”

Health Resiliency ang susi sa bagong normal. At malaking bahagi sa pagsulong na ito ang pribadong sektor na siyang makikipagbalikatan sa ating pamahalaan sa usaping ito. KLARO.