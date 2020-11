Paigtingin ang “Open and Distance E-Learning”

Sa kabila po ng epekto ng COVID-19 pandemic sa sektor ng edukasyon, sunod-sunod naman po ang mga commencement exercise o mga graduation ceremony sa ating mga kolehiyo at unibersidad na ginagawa sa pamamagitan ng virtual o online.

Sumabay po sa graduation season ang pagpapatupad ng quarantine noong kalagitnaan ng Marso at dahil sa pagbabawal sa mga mass gathering, may mga eskwelahang nagsagawa na lang ng mga online graduation.

Naninibago pa po tayong lahat noon pero mabilis din po tayong nakapag-adjust kung kaya’t naging bahagi na rin ng ating “new normal” ang mga online graduation.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Higher, Technical at Vocational Education, sunod-sunod rin po ang natatanggap nating imbitasyon para magbigay ng pagbati sa graduating class of 2020 sa pamamagitan ng Zoom, Cisco Webex, Google Meet at iba pang mga teknolohiya.

Sa susunod na linggo, naanyayahan po tayong magbigay ng mensahe para sa University of the Philippines Open University (UPOU) 24th Commencement Exercises kung saan may 412 na mga graduate.

Kabilang po sa graduating class si Mariebel Balazuela na kumuha ng Bachelor of Education Studies at magtatapos bilang Magna Cum Laude. Inspirasyon po siya sa ating mga kabataan para patuloy na magsikap sa kabila ng mga pagsubok at limitasyon sa pag-aaral na nararanasan ng marami sa ngayon.

Itinatag po ang OPOU bilang bahagi ng UP System noong taong 1995 at sa loob po ng dalawa’t kalahating dekada ay nagsulong ito ng tinatawag na “open, distance and e-learning” o ODEL sa bansa.

Upang lalong maipalaganap ang ODEL, isinabatas naman po ng Kongreso noong 2014 ang Open Distance Learning Act o Republic Act No. 10650.

Subalit makalipas po ang halos anim na taon, mayroon pa lamang pong 22 mga Higher Education Institution (HEI) sa bansa na nagpapatupad nito at nag-aalok ng 76 na mga programa.

Napakababa po ng mga bilang na ito kumpara sa dami ng mga kolehiyo at unibersidad gayundin ang mga degree program na inaalok sa ating mga kababayan.

Naniniwala po tayo na malaki ang maitutulong ng UPOU sa mga pribado at pampublikong mga HEI para maglunsad ng ODEL o kung mayroon na ay palakasin pa ang mga ito dahil kailangang-kailangan po ang ganitong metodo ng pag-aaral bilang tugon sa “new normal”, gayundin po sa tinatawag na “Fourth Industrial Revolution”.

Noong 2012, inilunsad po natin sa TESDA ang web-based training sa pamamagitan ng TESDA Online Program (TOP) kung saan mahigit isang milyong Pilipino na ang nakapag-register dito.

Subalit marami pa rin pong pagsubok ang ODEL sa bansa at kitang-kita po ito ngayong naudlot ang face-to-face learning tulad na lang ng poor internet connection at kawalan ng sapat na mga materyales, gadget, at training ng ating mga guro para ipatupad ang ganitong uri ng pag-aaral.

Dahil dito, sinuportahan po natin ang pagpapatupad ng UP ng “No Fail Policy” ngayong semestre hindi lamang po dahil sa pandemya kundi dahil na rin sa sunod-sunod na mga kalamidad sa bansa. Makakatulong po ito para mabawasan ang stress, anxiety at iba pang alalahanin ng ating mga mag-aaral at faculty.

Lubos naman po nating kinikilala ang mahalagang kontribusyon ng UPOU hindi lang po para “maitawid” ang distance learning ngayong may pandemya kundi para “maituwid” rin ang direksyon ng ODEL sa bansa.

Mula Marso hanggang sa kasalukuyan, nagsagawa po ng 56 na mga webinar ang UPOU para sa halos 516,000 na mga participant at mahigit 11,000 mga academic institution at organization sa loob at labas ng bansa.

Sabay-sabay po nating harapin ang mga hamon ng mga kasalukuyang krisis sa pamamagitan ng mga positibong pagbabago sa ating education at training system tulad ng mas maigting at mas malawak na pagpagpapatupad ng ODEL.

