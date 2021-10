Pahinga sa lampungan: Kim, Jerald ka-level na nina Sharon, Gabby

Ka-level na raw nina Sharon, Gabby sina Kim Molina, Jerald Napoles, ha! Tulad daw kasi nina Sharon, Gabby noon, sunod-sunod din ang mga pelikulang binibigay ng Viva Films sa kanila.

Imagine, ngayong 2021, na wala ngang mga sinehan, sunod-sunod ang mga pelikula nila, na lahat ay bumenta sa Vivamax, ha! Kaya lalo ngang na-inspire ang Viva na bigyan pa sila ng mga pelikula.

Tulad nga ngayon, na bida na naman sila sa pelikulang ‘Sa Haba ng Gabi’, na ang kuwento ay tungkol sa mga patay na muling mabubuhay.

Ang bongga nga na ang Master of Horror na si Erik Matti pa ang nagprodyus ng ‘Sa Haba ng Gabi’ at sa direksyon ni Miko Livelo.

Gaganap na mga katulong sina Kim at Candy Pangilinan sa engrandeng mansyon na pagmamay-ari ng isang senator. Nadiskubre nila na ginagamit ng senador ang mansyon para doon dalhin ang kanyang mga babae.

Anyway, pahinga raw muna sa lampungan sa harap ng kamera sina Kim, Jerald, dahil tinodo nga raw nila sa huling movie nila, ang ‘Ikaw At Ako At Ang Ending’.

“Pahinga po muna, dahil medyo sumobra sa last movie namin. Pero, ang daming dapat abangan sa ‘Sa Haba ng Gabi’ dahil kahit kami napagod talaga sa shooting nito,” sabi nina Kim at Jerald.

Mapapanood ang ‘Sa Haba ng Gabi’ sa October 29 sa Vivamax Philippines, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Japan, South Korea, Macao, Vietnam, Brunei, Maldives, Australia, New Zealand, the Middle East at Europe. (Dondon Sermino)