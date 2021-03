Pahinga sa karera hanggang Marso 31

NAIS ng pamunuan ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM) na masiguro ang kaligtasan ng lahat laban sa mapanganib na coronavirus (COVID-19).

Pinahaba ang araw ng pagpapaliban ng karera hanggang Martes at Miyerkoles (Marso 30 at 31).

“Please be informed that the Commission has decided to continue cancellation of weekday races on March 30 & 31, 2021 (Tuesday & Wednesday) in order to put in place additional safety measures for all the racing clubs and to assure the health and welfare of all industry stakeholders in view of this heightening pandemic,” anunsiyo ng PHILRACOM sa kanilang Facebook account.

Kinansela ang mga races noong Sabado’t Linggo na pakakawalan sana sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Nitong Lunes lamang ay nag-post ang PHILRACOM ng mensahe na ititigil muna ang karera simula Martes hanggang Linggo (March 23-24, 27-28).

At ngayon ay isinama na pati ang Martes at Miyerkoles. (Elech Dawa)