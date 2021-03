Tapos na po ang Bicameral Conference Committee para sa panukalang pagtuturo ng labor education sa ating mga kolehiyo at tech-voc institution (TVI).

Ire-report po natin ngayong araw sa plenaryo ng Senado ang pinagsamang Senate Bill No. 1513 at House Bill No. 4466 o ang “Act Integrating Labor Education In The Tertiary Education Curriculum” para ito’y maratipikahan.

Ito po ang huling hakbang bago i-enrol o dalhin sa Malacañang ang panukala para malagdaan ng ating Pangulo at maging isang ganap na batas.

Inaatasan po nito ang Commission on Higher Education (CHED) at ang dati nating pinamunuang ahensya, ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), na i-integrate o isama sa kani-kanilang kurikulum ang pagtuturo ng labor education.

Ang labor education ay tungkol po sa mga karapatan sa paggawa ng isang indibidwal tulad ng karapatan sa permanente, disente at ligtas na trabaho.

Layunin din po ng labor education na tulungan ang ating mga estudyante sa kolehiyo at tech-voc na matutunan ang mga kasanayan sa negotiation, self-organization, collective bargaining, at iba pa.

Magagamit po nila ang mga kasanayang ito para makapag-demand sa kanilang mga karapatan nang hindi humahantong sa mga alitan sa loob ng kumpanya.

Importante po ang “smooth interpersonal relations” sa ating mga workplaces. Kung may industrial peace, mas magagampanan ng mga manggagawa ang kanilang trabaho at ng mga employer ang kanilang mga obligasyon alinsunod sa ating mga batas.

Sa loob ng mahabang panahon, tila nakaligtaan po kasi ang pagtuturo ng labor education kaya’t walang sapat na kaalaman ang ating mga fresh graduate sa pagsalang nila sa kanilang trabaho.

Ginawa po nating “elective” o asignaturang maaaring kunin sa kolehiyo ang labor education anuman ang degree program ng isang estudyante.

Maging sa mga naka-enrol po sa mga non-degree program o ‘yung mga 2-3 year course ay dapat ding bigyan ng elective sa labor education.

Samantala, hinihikayat naman po ng panukala ang ating mga TVI na gawing integral ang labor education sa kanilang mga training program na less than one year ang training duration.

Kalimitan, umaabot po sa dalawa hanggang walong buwan ang training ng mga kurso sa TESDA. Pinakamahaba ang Games Development na umaabot ng walong buwan.

Maaari pong isama ang labor education sa mga basic competency sa mga training regulation ng TESDA para matiyak na nauunawaan ng mga tech-voc graduate ang kanilang mga labor right.

Marami po sa ating mga manggagawa ang magsasabing mahirap mag-demand sa kanilang mga labor right ngayon. Mas mainam na raw pong bawasan ang sweldo nila kesa naman walang trabaho at all.

Mahabang proseso po ang edukasyon pero malaki ang magagawa nito para imulat ang ating mga manggagawa at negosyante sa kanilang mga karapatan at obligasyon, may pandemya man po o wala.

Bago po ang pandemya, may mga manggagawang lumapit sa ating opisina, binigyan daw sila ng “notice of termination” ng kanilang employer na walang klarong dahilan.

Kung hindi po namin sila naidulog sa DOLE, hindi na sila mabibigyan ng separation pay sa 10 taong pagtatrabaho nila sa kumpanya.

Pero dalawa po sa kanila, hindi pa rin makakuha ng maternity leave benefits sa SSS dahil ayaw magbigay ng “Certification of No Claim” ng dati nilang employer.

Ngayong may pandemya, maraming manggagawa ang hindi na lang nagrereklamo. Marami ang binawasan ng sweldo pero walang narinig na angal ang kanilang employer.

Ang paglalagay po ng “labor education” sa mga standard ng CHED at sa mga Training Regulation ng TESDA ay maggagarantiya na ang ating mga graduate ay employment-ready at may sapat na technical at labor skills.

