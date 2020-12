Pagtumba ng narco-politiko hindi trabaho ng PNP

Nilinaw kahapon ni Interior Secretary Eduardo Año na walang programa ang pamahalaan na patayin ang mga politiko sa tinatawag na narcolist dahil sa pagkakasangkot umano nila sa operasyon ng iligal na droga.

“Sa PNP at DILG we don’t have any policy of extrajudicial killing or taking out people on the narco list,” diin ng kalihim.

Giit pa ni Año, hindi niya papayagan ang ganitong istilo dahil kahit kriminal ay may karapatan din na mabigyan ng due process sa imbestigasyon.

Tugon ito ng kalihim sa sinapit ni Los Baños, Laguna Mayor Caesar Perez na umano ay dawit umano sa operasyon ng iligal na droga.

“Ang sabi ko sa PNP, investigate, follow the evidence wherever it would lead us. So be it kung may tamaan diyan, kasuhan natin. Kahit naman siguro criminal may due process naman,” ani kalihim.

Dapat din aniyang alisin na sa narcolist ang mga suspek na nakakulong at kinasuhan na sa korte.

“Para sa akin, kapag may kaso ka na, kapag nakulong ka na, dapat pwede ka na tanggalin sa [narco]list na ‘yan,” dagdag nito.(Mia Billones)