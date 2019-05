Pagtulong sa mga biktima ng karahasan

Sa mga nakaraang taon, ang mga kuwentuhan natin ay patuloy na umiikot sa anti-poverty program ni VP Leni Robredo na tinatawag nating Angat Buhay.

Dito, naririnig natin ang mga istorya ng pagbangon ng ating mga kababayan mula sa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na mga bayan sa ating bansa. Dito rin, nakikita natin ang puspusang pagtatrabaho ng buong team mula sa Office of the Vice President at mga partners ng Angat Buhay para mabigyan ng pagkakataon sa mas magandang bukas ang mga kapatid nating nasa laylayan.

Sa ilalim ng iba’t ibang modes of engagement ng Angat Buhay, unti-unti nating naaalalayan ang mga Pilipino na buma­ngon mula sa kahirapan. Sa pamamagitan ng mga proyekto natin sa education, rural development, food security and nutrition, women empowerment, universal healthcare, at housing and resettlement, nakapagbibigay tayo ng pag-asa sa ating mga kababayan, at lakas para sila mismo ang makapagpabago ng kanilang kinabukasan.

Pero hindi lang tayo nakatutok sa 176 na komunidad na ating kinupkop bilang Angat Buhay areas. Atin ding pinagpupursigihang makatulong sa mga Pilipinong wala ring ibang makapitan.

Isa na rito ang mga kababayan—bata, matanda, babae, o lalaki man—na biktima ng karahasan.

Maliban sa kahirapan, marami ring pinagdadaanan ang mga kababa­yan nating nasa laylayan. Katulad ng mga naapek­tuhan ng kaguluhan sa Marawi, malalim ang sugat na dala ng karahasan sa isang tao, lalo sa mga kabataan.

Kaya sa pamamagitan ng pakikipagtulu­ngan ng Angat Buhay sa partners nitong Pinoy Laughter Yoga (PLY) at Abot-Kamay Alang-alang sa Pagbabago , nasimulan ang programang Pinoy Laughter Yoga Intervention.

Ang layunin ng programang ito ay para makatulong sa mga kabataang biktima ng karahasan. Karamihan sa mga benepisyaryo ay mga batang babae at lalaki mula 9 anyos hanggang 16 na taong gulang.

Sa dami ng mga prog­ramang puwedeng simulan, bakit ito pa? Kasi, naniniwala kami na malaki ang tugon na kailangan para matulu­ngang maghilom ang mga sugat sa pagkatao ng mga batang ito.

“Ang trauma daw, hindi lang yan sa utak,” kuwento ng PLY Founder na si Paolo Trinidad. “Nasastuck iyan sa buong katawan kaya nilalagyan natin ng mga galaw, mga movements kasi…actually, ang ina-activate natin dito ang right brain, para talaga ma-express at matulungan silang makawala mula sa mga imaheng sa kasaamang palad ay nakita nila sa murang edad.”

“Nakikita ko sa una, parang hindi sila at ease. Tapos nakikita ko lang later, dahan-dahan, gumagawa ng mga sounds, mamaya tumatawa-tawa na. Minsan madidisappoint ka kala mo hindi sila nagbebenefit. Pero nararamdaman mo, may effect,” dagdag ni Paolo.

“May effect kasi physiological—iyong pagtawa mismo—sa katawan nila, sa pag-iisip nila, hindi nila alam narerelax sila mismo sa pagtawa nila. Pag pinatatawa sila, narireach ng utak ang gamma level—iyan ang pinaka-relaxed state. At the same time, ang cognitive function pinalalakas din.”

Sa proyektong ito, may tatlong psychosocial activities na ang nakahanda para sa mga kabataan. Dito dadaan sila sa iba’t ibang klase ng therapy tulad ng breath work, expressive at sound therapy, at ang PLY at shaking yoga. Lahat ito ay nakatutuok para tanggalin ang negatibo at mapanirang imaheng dala ng karahasan.

Katatapos lang ng unang session noong isang linggo at ngayon pa lang, napaka-positibo na ng resultang nakita namin. Sabi ng isang batang babaeng nakausap namin, “Ang gaan sa pakiramdam.”

“Masaya po ako after magsayaw-sayaw kasi may natutunan po ako,” kuwento naman ng isang binatilyo doon.

Simple lang ang sagot nila kung tutuusin, pero napakagandang pakinggan. Sa totoo lang, napakalaking bagay ito marinig lalo na sa bigat ng pinagdaanan nila sa murang edad. At iilan lang sila sa marami pang mga kabataang dumaan sa madilim na sitwasyon—marami pang nangangailangan ng tulong, marami pa tayong kailangan tulungan.

Kaya patuloy lang ang Angat Buhay program ni VP Leni para sa ating mga kababayang naghihirap—iyong mga salat sa buhay, at iyong mga kababayan nating nagpupumiglas makatakas mula sa mapaminsalang kapit ng karahasan.