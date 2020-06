Pagtugon sa gitna ng pademya: Kitsville Homeowners kumasa sa bayanihan

Hindi ang banta ng Coronavirus (COVID 19) ang titinag sa mga miyembro ng Kitsville Homeowners Association upang mag-abot tulong sa mga frontliners at biktima ng nasabing sakit sa probinsya ng Zambales.

Kabilang sa mga inihanda ng asosasyon ay ang mga food packs na ipinagkaloob sa mga miyembro ng kapulisan at frontliners na nakatalaga sa iba’t ibang checkpoints area sa mga bayan ng Iba at Botolan.

Kaugnay nito, tumugon din ang asosasyon sa mga pangangailangan ng President Ramon Magsaysay Memorial Hospital at Kainomayan Primary Hospital.

Ayon sa grupo,ang kanilang pagtugon sa ilang pangangailangan ng mga nabanggit na ospital ay isang paraan upang kahit paano ay ibsan ang lumalalang epekto ng kasalukuyang krisis.

Samantala, 21 eskwelahan (karamihan ay mga eskwelahan ng Indigenous People) ang nabigyan ng serbisyo sa kasagsagan ng pagpapasinaya ng Brigada Eskwela ngayong taon.

Ilan sa mga iniabot ng asosasyon ay face shileds, face masks, hand soap, disinfectant, alcohol, biskwit, at kape.

Ayon naman kay Apolinario Tunaya, pinuno ng Kitsville Homeowners Association, ang kanilang pagkawanggawa ay pagpapakita ng suporta sa hindi matatawarang sakripisyo ng mga frontliners.

“We made all these possible because of the dedication and commitment of our homeowners. We were able to inspire others also, thus, there were none homeowners who donated to our association,” dagdag pa ni Tunaya. (Ace Barrera Edejer)