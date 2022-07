Pagtsugi sa mga Duterte appointee binawi

Pinalawig ng Malacañang ang termino ng mga officer-in-charge at mga kawaning hindi permanente sa trabaho sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa katapusan ng 2022.

Ito ang nakapaloob sa Memorandum Circular No. 3 na inisyu ni Executive Secretary Victor Rodriguez na nag-aamiyenda sa Memorandum Circular No. 1 na naunang inisyu nito.

Nakapaloob sa bagong memorandum circular na mahalagang magpatuloy ang epektibong paghahatid ng serbisyo ng mga OIC at mga kawani na ang kategorya ay mga non-career executive official (non-CESO) na nag-ookupa ng career executive service (CES), kasama na ang mga contractual at casual employees hanggang sa mayroong bagong maitalaga ang pangulo na ipapalit sa mga ito.

“There is a need to supplement MC No. 1 in order to ensure that no new contract, project, or disbursement of extraordinary funds is made by a department, agency, bureau and office until the appointment is made by the president,” anang inilabas na bagong memo circular.

Lahat ng mga opisyal at empleyadong sakop ng MC ay kinakailangang magsumite ng performance report dalawang beses sa isang buwan sa pinuno ng kanilang ahensiyang pinaglilingkuran. (Aileen Taliping)