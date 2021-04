Sa literal na ibig sabihin, ang ‘pagtawid’ ay paglagpas sa isang linya. Pwedeng linyang totoo, may guhit at malinaw na palatandaan, o linyang binuo lamang ng lipunan, social construct sa Ingles.

Sa literal na kahulugan, sa basketbol at iba pang kahalintulad na isports halimbawa, may karampatang parusa ang ilegal na pagtawid sa linya. May tamang tawiran sa daan. Ang mga hanggahang heograpikal ay may natural na linya—ilog o dagat o kabundukan—para masabing tumawid ka na sa isang lugar. Sa bansa natin, ang geographical boundary ng mga bayan lalo sa masikip na rehiyon ay kakikitaan ng mga arko na karaniwan ay may nakasulat na Welcome o Maligayang Pagdating, tapos mababasa mo doon ang mga pangalan ng mga politiko ng bayan o lalawigan na nagpagawa gamit ang buwis ng mamamayan.

Kung sa bansa naman, lalo iyong nasa iisang kalupaan gaya ng mga bansa sa Europa, ang linyang tatawirin ay tinatanuran ng mga nagtratrabaho sa imigrasyon para tatakan ang pasaporte ng manlalakbay.

Malinaw na malinaw sa atin ang pagtawid sa mga ganitong pagkakataon. Pero may konotasyon din ang salitang ‘pagtawid’. Hindi na ito tumutukoy sa lugar o sa linya ng laro. Tumutukoy ang ‘pagtawid’ sa estado ng pagkatao o kabuhayan.

Halimbawa ang katagang ‘pantawid-gutom’. Ang ibig sabihin nito ay pagkain na maaaring hindi pa sapat para masabing busog ka. Sapat lamang ang pantawid-gutom sa pagpawi ng gutom hanggang makarating sa maayos na kainan.

Nararanasan natin ang pantawid-gutom kapag nakaipit tayo sa mahigpt na daloy ng trapiko. Nagugutom pero ang mayroon lang ay biskwit. Pagtitiyagaan na natin huwag lang magutom nang husto.

Ginagamit din itong pagtawid sa programa ng pamahalaan. Halimbawa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala sa 4Ps. Ano ang itinatawid? Ang ibig sabihin lamang ng pagtawid sa programang ito ay pagtawid sa araw-araw na pamumuhay; na tutugunan ang pangangailangan ng isang naghihikahos na pamilyang Pinoy. Hindi ito nalalayo sa kahulugan ng pantawid-gutom.

Kailangang maitawid nang buhay at busog ang pamilya. Huwag nang pag-usapan kung maayos o malusog at masustansya ang kinakain. Ang mahalaga, naitawid. Nakatawid. Nairaos. Dahil kapag nairaos, may panibagong umagang haharapin. At bawat umaga ay panibagong pag-asa.

Ganito rin ang madalas kong panawagan sa mga kaibigan na naaapektuhan ng pandemya. Malinaw naman sa atin na hindi lang ang mismong nagkakasakit ang apektado. Lahat tayo kahit pa sabihing malusog ang pangangatawan. Apektado ang ating damdamin, isipan, pati na ang kalooban ng ating pagkatao sa pagharap natin sa suliraning ito.

Buhay ang pinag-uusapan. Hindi lang ito basta lilipas na sakit. Marami nang naging biktma. Kaya hindi nakapagtatakang napakaraming nangangamba. Kasama na ako. Kaya nga kapag may kakilala, kaibigan, kamag-anak akong nakikitaan ng suliranin, sinasabi ko lang, pagtulungan nating itawid ito hanggang lumipas ang pagsubok.

Itawid lang natin. Hindi kailangang maging magaling sa ginagawa lalo kung mabigat ang iyong damdamin, lalo kung nangangamba. Kailangan lang makatawid. Kailangan lang iligtas muna ang sarili, pamilya, kapwa. Kapag naitawid na sa krisis, doon uli tayo magsimula.

***

