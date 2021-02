Pagtatanim pantulong na ehersisyo

Gaano na ba tayo katagal sa quarantine? Halos mag-iisang taon na nga na naging limitado ang galaw ng mga Pilipino dahil sa pandemya, at kabilang sa pantanggal stress at pinagkakaabalahan ngayon lalo na ng mga plantito at plantita ay siyempre ang pag-aalaga ng halaman.

Ang pagtatanim na dating outdoors lang, puwede na rin ngayon sa loob mismo ng bahay. Kaya marami ang nag-eenjoy sa pagtatanim ng gulay at prutas. ‘Yan din naman ang mungkahi ng ilang opisyal ng gobyerno lalo na ngayong may COVID-19 pandemic.

Maraming benepisyo sa pagtatanim.

Ayon sa Journal of Health Psychology, mas epektibong stress reliever ang gardening kaysa pagbabasa ng libro. Nakapagpapasaya rin daw ng mood na makitang tumutubo na ang itinanim mong halaman.

Sa pagtatanim, malilibang ka at malilimutan ang problema. Hindi naman kaila na marami sa atin ang problemado ngayon dahil sa pandemya. Imbes na magkunot ng noo, subukan na lang magtanim para maibsan ang mga alalahanin.

Nakapagpapalakas din daw ng katawan ang pagtatanim at maganda rin itong alternatibo sa pagwo-workout. Dahil regular ang iyong gardening, nagiging regular din ang iyong ehersisyo. Mag-allot nang hindi bababa ng 30 minuto kada araw sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim at pagdidilig.

Napakasarap ng harvest na mula mismo sa iyong bakuran. Bukod sa mura, masustansiya rin ang gulay at prutas na ikaw mismo ang nagtanim. Organic kasi ito kumpara sa mga nabibili sa supermarkets na puno ng preservatives.

Maganda ring simula ang pagtatanim sa sariling bakuran para ma-engganyo ang mga bata na kumain ng prutas at gulay. Sa ganitong paraan, magiging malusog ang buong pamilya. Makakaiwas din sa banta ng COVID-19.

Kung may sobra kang bunga, puwede ka ring mamahagi sa mga nagugutom lalo na ngayong may pandemya. Hindi lingid sa kaalaman natin na marami ang nawalan ng trabaho. Kung may extra harvest sa iyong bakuran, mamigay ka sa kapwa. (Julius M. Segovia)