Pagtataguyod ng lokal na turismo sa pamamagitan ng staycation

​Ang muling pagbubukas ng ilan sa ating mga tourist destinations ay naging paksa ng kolum na ito noong mga nakaraang linggo. Ang una ay ang pagbubukas muli ng Lungsod ng Baguio sa mga turista at kamakailan lamang, ang muling pagbubukas ng isla ng Boracay sa mga nagmumula sa ibang mga bahagi ng bansa bukod sa mga lokal na turista mula sa Western Visayas.

​Ito ay upang bigyang diin kung gaano kahalaga ang muling pagbubukas ng industriya ng turismo sa muling pagunlad ng ating ekonomiya, na alam nating lahat ay naapektuhan ng malaki dahil sa kasalukuyang pandemya.

​Bago ang COVID-19, ang sektor ng turismo ay isang malaking kontribyutor sa paglago ng gross domestic product (GDP) ng bansa. Sa isang kamakailang ulat mula ng Philippine Statistics Authority, ang ambag ng turismo sa GDP ng bansa ay 12.7 porsyento noong 2019 mula 12.3 porsyento noong 2018.

​Binanggit ng mismong ulat na 14 sa 100 na mga nagtatrabahong Pilipino ay nasa mga industriya na may kinalaman sa turismo. Mayroong 5.71 milyong trabaho noong 2019 mula 5.36 milyon noong 2018. Nangangahulugan ito na ang 350,000 na mga trabaho na nauugnay sa turismo ay naidagdag mula 2018 hanggang 2019.

​Ang unti-unting pagbubukas muli ng mga tourist destinations sa ilan sa ating mga sona ng turismo ay walang alinlangan na makakatulong na buhayin ang ating ekonomiya dahil mas maraming empleyado ang bibigyan ng pagkakataong ibalik ang kanilang mga trabaho

​Gayunpaman, hindi lahat ay madaling maglakbay sa oras na ito at ang ilang mga tourist destinations ay tumatanggap lamang ng limitadong bilang ng mga turista sa isang oras o tumatanggap lamang ng mga turista mula sa mga partikular na lugar.

Para sa mga nagnanais na maglakbay o gumastos ng ilang nakakarelaks na oras na malayo sa kanilang mga tahanan, hinihikayat kayo ng Department of Tourism(DOT) na subukan ang konsepto ng staycation. Nangangahulugan ang staycation na manatili sa isang pasilidad sa tirahan — isang hotel, resort o iba pang katulad na mga establisimiyento — para sa hindi bababa sa isang minimum na isang magdamag na paglagi.

​Naglabas ang DOT ng kautusang pang-administratiba na nagdedetalye ng mga alituntunin sa staycation, partikular para sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine. Ang nasabing mga alituntunin ay nagsasaad na ang mga accommodation establishments na magiging kwalipikado para sa staycation ay iyong hindi kasalukuyang ginagamit bilang mga quarantine o isolation facility. Ang mga establishments ay dapat ding four- o five-star accommodation facilities at dapat magkaroon ng Certificates of Authority mula sa DOT.

Para magkaroon ng kasiyahan ang mga turista habang staycationing, pinapayagan ng DOT na magbukasang mga restawran, gym, at swimming pool sa mga kwalipikadong accommodation establishments.

Ang mga panauhin, anumang edad, maliban sa mga may comorbidities at mga buntis ay maaaring masiyahan sa staycation sa kanilang mga paboritong hotel o resort, basta nasa loob ng parehong lalawigan ng kanilang tirahan. Kaugnay nito, ang National Capital Region ay itinuturing na isang lalawigan.

Samakatwid, ang minimum public health standards aydapat sundin sa lahat ng oras pati na rin ang lahat ng protocols at alituntunin para sa mga accommodation establishments. Ang mga panauhin ng staycation ay kailangang sumailalim sa rapid antigen test sa parehong araw ng pag-check in at dapat magpakita ng isang negatibong resulta bago payagang mag-check-in. Ang lahat ng pagbabayad, pati na rin ang iba pang mga transaksyon ay kinakailangan upang maging contactless upang mabawasan ang pisikal na contact.

Higit sa kontribusyon nito sa muling pagbubukas ng ekonomiya, ang muling pagbubukas ng industriya ng turismo ay isang mabuting paraan para sa marami sa atin na naghahangad na buhayin muli ang ating kalusugan sa kaisipan at emosyon. Kung ang bawat isa sa atin ay may pinagsiglang katawan at kaluluwa mas magiging handatayong harapin ang anumang mga hamon, sa kabila ng coronavirus, upang masiyahan tayo sa buhay natin.