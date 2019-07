Pagtangtang sa expiration sa load, gisugyot ni Gatchalian

Gisang-at sa Senado ang usa ka balaodnon alang sa pagtangtang sa expiration period sa tanang mga denominasyon sa prepaid load sa tanang telecommunication services.

Sa Senate Bill No. 365, o Prepaid Load Forever Act of 2019 nga gisang-at ni Senador Sherwin Gatchalian, gusto niining did-an ang tanang Public Telecommunications Entities (PTEs) ug Information and Communications Technology (ICT) providers nga mopahamtang og expiration period sa prepaid load credit ug forfeiture niini.

“This bill makes it a prohibited act to impose an expiration period on the validity of all denominations of prepaid load credits – whether purchased via prepaid card or electronic load – and the eventual forfeiture of such credits on an active prepaid account,” pagpasabot ni Gatchalian.

“Every peso spent by the consumer to purchase prepaid load credits must be usable until fully consumed,” dugang pa niini.

Matud ni Gatchalian, ang pagkalahi sa iyang balaodnon sa ubang gisang-at sa milabay nga konsiho kay nalakip niini ang tanang prepaid load credits hindi lang call at text credit.

“It also covers those that are loaded to devices to be used for other telecommunications services, including, but not to limited to tablets, Wi-Fi dongles, or mobile hotspots. The bill also includes transferred or shared prepaid load credits,” sabi pa nito.

Matud niya nga dakung tabang tulong kini sa 142,432,163 prepaid subscribers nga kanunay moreklamo sa nawala nilang prepaid load credit tungod kay wala nila magamit sa wala pa ang expiration date niini.