Pagtalaga ni Duterte sa bagong PhilHealth boss pinuri

Di nagkamali sa pagpili at pagtatalaga si Pangulong Rodrigo Duterte kay Dante Geirran bilang bagong presidente ng Philippine Health Insurance Corp.

Ayon kay Presidential Anti-Graft Commissioner Atty. Nicasio Conti, ang pag-appoint ng pangulo

kay Dante Geirran ay nararapat dahil wala aniyang ibang mas mainam na tao na maaring mag-‘disinfect’ sa ahensya na nababahiran ng korapsyon.

“President Rodrigo Duterte has chosen the right man for the job. With the track record of now Philhealth President Dante Geirrang, he can surely ‘disinfect’ the agency especially in this critical period of the pandemic brought about by COVID-19,” sinabi ni Conti.

Sinabi pa ni Conti, nanguna sa lifestyle check sa mga government employees at nagsilbing Commissioner sa Maritime Industry Authority (Marina) na kaya ng dating NBI director na linisin ang imahe ng Philhealth, na siyang sentro ng mga imbestigasyon dahil sa mga akusasyon ng malawakang at ‘systematic corruption.’

Magugunitang si Geirran ang nanguna sa pag-aresto kay Datu Blah Sinsuat Mama Jr. na nag-misrepresent na malapit umano sa dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Bukod dito ay nailigtas din ng bagong PhilHealth boss ang 158 na batang babae na biktima ng large-scale illegal recruitment, at nagresolba sa pagnanakaw sa P100 million na halaga ng Treasury Bills noong 1990.