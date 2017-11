Pagtakas ng apat na SSS officials bantayan

Pinakikilos ng isang kongresista ang Department of Justice (DOJ) para agad na atasan ang Bureau of Immigration (BI) na mag-isyu ng Lookout Bulletin ­Order (LBO) laban sa apat na top-level officials ng Social Security System (SSS) na diumano’y ginamit ang kanilang posisyon para pagkakitaan.

Nauna nang inakusahan ni SSS Commissioner Jose Gabriel La Viña sina Executive Vice President (EVP) for Investments Sector Rizaldy Capulong, Vice President for Capital Markets Division Reginald Candelaria, Equities Product Development head Ernesto Francisco Jr., at Senior Vice President and Chief Actuary George Ongkeko, Jr.

Pinararatangan ang apat na opisyal sa panggagamit sa stockbroker na nagmamando ng pension fund ng ahensiya para maikalakal at pagkakitaan ang kanilang personal stocks.

“While no charges have been filed against the officials, the DOJ should monitor their travel to prevent them from esca­ping accountability on the serious allegations leveled against them,” pahayag ni Quezon City Rep. ­Winston Castelo.

Nabatid na ang LBO ay iniisyu laban sa mga pinaghihinalaang na­kagawa ng krimen pero hindi pa nakakasuhan.

Maaari itong i-upgrade sa hold-departure order (HDO) para hindi makalipad ang mga inaakusahan o makaalis ng bansa sa sandaling maihain na sa husgado ang kaso.

Samantala, ipinahayag ni SSS Chairman Amado Valdez na nagbitiw na sa kanilang puwesto sa ahensya sina Candelaria at Ongkeko noong Miyerkoles.

Isinumite ni Candelaria ang kanyang resignation nitong nakaraang Linggo habang inihain naman ni Ongkeko ang kanyang pagbibitiw noong nakaraang buwan pa.

Tinanggap na ng SSS Commission ang resignation ni Ongkeko habang ang kay Candelaria ay naka-pending pa.

Ayon kay Valdez, may kaugnayan ang pagbibitiw ng dalawa sa isinasaga­wang imbestigasyon ­laban sa kanila.





Sa kabila ng kanilang pagbibitiw sa trabaho, kailangan pa rin nilang humarap sa imbestigasyon na nasimulan na umano bago pa man umabot sa kaalaman ng media ang iskandalo sa SSS.