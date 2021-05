Pagtaas ng kaso ng COVID sa Bicol ‘di dahil sa new variant

Nitong nakaraang buwan, tuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Mabuti na lamang at mismong Department of Health (DOH) Region 5 na ang nagsabing ang pagtaas ng kaso ng coronavirus sa rehiyon ay hindi dahil sa mga bagong variant na sinasabing mas nakahahawa at nakamamatay.

Ayon kay DOH assistant Bicol regional director na si Dr. Ferchito Avelino, ang binabantayan lamang nila ay isang overseas Filipino worker (OFW) na umuwi sa Camarines Sur mula sa virus epicenter ng Maynila noong Enero.

Nagpositibo ang OFW sa B.1.1.7 o UK variant at mabuti na lamang na naging maagap ang health officials sa Bicol region dahil agad isinagawa ang contact tracing kung saan 160 samples mula sa mga taong nakasalamuha ng COVID carrier ang pinadala sa Metro Manila noong Abril 14.

Noong ika-3 ng Mayo, umabot na po sa 1,062,225 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas mula noong Enero 30, 2020 kung saan naitala ang unang kaso ng coronavirus sa bansa.

Ang Bicol Region ay mayroon nang higit 7,000 kaso ng COVID-19 mula noong Marso 2020. Sa bilang na ito, higit sa 5,000 ang gumaling at lagpas 260 ang namatay. Nakikiramay po ako sa mga naulilang pamilya.

Dahil sa lumalaking bilang ng positive COVID-19 cases sa bansa, tumitindi rin ang pangangailangan sa mga ospital at ICU facilities. Pangunahing gamit ang ventilators lalo pa’t pneumonia at hirap sa paghinga ang karaniwang dinaranas ng mga kababayang naka-confine dahil sa malalang kaso ng COVID-19.

Bilang tugon sa matinding pangangailangang ito, nagbigay ang Ako Bicol Party-list ng 10 ventilators sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) sa Daraga, Albay noong Abril 26.

Ang donasyon ay inisyatibo ng inyong lingkod at ng aking kasamahan sa Ako Bicol Party-list na si Congressman Alfredo A. Garbin, Jr. Personal naming inihatid ang mga ventilators kay Dr. Honey May P. Raborar, (MD,PPS,DP SNbM), OIC- Chief of Medical Professional Staff.

Layunin ng Ako Bicol na makatulong at mapunan ang pangangailangan ng maraming pasyenteng dinadala sa ospital dahil sa pandemya.

Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga opisyal ng BRTTH sa Ako Bicol at sa walang-sawang suportang ibinibigay sa kanila. Noong nakaraang taon, nagpatayo po tayo ng quarantine facility sa nasabing ospital bukod sa mga regular na pinamimigay nating medical equipment, personal protective equipment (PPE) at iba pa.

Hangarin po ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list ang malusog na pamayanan sa kabila ng pandemya. Kaya lagi po sana nating alalahanin ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, face shield, social distancing at palagiang paghuhugas ng kamay.

Huwag po nating hintayin na matulad tayo sa Metro Manila kung saan sumirit ang kaso ng COVID-19 noong nakaraang buwan. Hanggang sa muli mga kababayan kong Bicolano.